以“苗”护“苗”！ 3-11岁儿童新冠疫苗接种现场，超暖！

“在有效性上，在前期临床试验中已经看到，我国目前采用的灭活疫苗能够产生比较高的免疫水平；在安全性上，通过前期临床试验研究，儿童接种目前已经批准的灭活疫苗，不良反应发生情况与成人组相当。”中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆在昨日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上如是表示。

根据国家的总体部署，近期，全国各地开始启动3-11岁人群新冠病毒疫苗接种工作。以“苗”护“苗”，进一步提高新冠病毒疫苗接种覆盖率，加快构建群体免疫屏障。

手拉手，排队走，

我们一起打苗苗。

疫苗接种现场，孩子们正在老师和志愿者的指引下，迈着轻快的脚步，有序排队、等待接种。

广东省佛山市南海区西樵镇第二小学，学生们正在排队等待接种新冠疫苗。 佛山市南海区第四人民医院供图

扫码、咨询、登记……每个环节都有志愿者热情引导。

学校老师负责现场协调，整个接种流程井然有序。

一切准备就绪，开打！

广东省佛山市南海区西樵第二小学新冠疫苗接种专场，医护人员正在做准备工作。 佛山市南海区第四人民医院供图

小朋友们在家长的带领下接种疫苗。黑龙江省大庆市大庆油田医院供图

湖南省永州市零陵区安琪正央幼儿园，医护人员为小朋友接种新冠疫苗。新华社记者陈泽国 摄

海南省海口市琼山第三小学的学生观看同学接种疫苗。新华社记者郭程 摄

黑龙江省大庆市大庆油田总医院专门为年龄较小的儿童准备了小红花贴纸，为年龄较大的儿童准备了气球等礼物。同时，配备了专业的心理医生和心理咨询室、沙盘治疗室，为孩子进行心理疏导，缓解紧张情绪。 大庆油田医院供图

广东省佛山市南海区西樵第二小学的学生们深情演唱《有你就幸福》，向为他们接种新冠疫苗的医护人员表示感谢。 佛山市南海区第四人民医院供图。

接种完成！

“有你就幸福，那是阳光的温度……”

11月3日，在佛山市南海区第四人民医院的医护人员接种完上午场疫苗后，广东省佛山市南海区西樵第二小学的学生们在老师带领下，利用午休的时间，向现场医护人员鞠躬感谢，并深情演唱歌曲《有你就幸福》。

祝愿所有奋战在抗“疫”岗位上的医护人员，在孩子们纯真歌声的陪伴下，能够充满力量，幸福前行！