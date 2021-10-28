来大姨妈能排毒 这说法靠谱吗？

在很多女性的传统观念里，月经出血似乎与排毒有着密切的关系。那真是这样的吗？来大姨妈真的能带走身体里的“脏东西”吗？今天顺义北京儿童医院、顺义妇儿医院妇科的主治医师武童就来告诉大家其中真相。

月经是女性特有的，而且具有明显的周期性。那么，为什么女性会周期性出血呢？也就是为什么女性会来月经呢？卵巢每个月经历卵泡发育、排卵、黄体形成及萎缩的周期性变化，在卵巢分泌性激素的作用下，子宫内膜也随之出现周期性的脱落及出血，也就是月经。

大姨妈到底是啥成分组成的？ 要想知道来大姨妈到底排不排毒，那就需要搞清楚月经的具体成分都有啥。武童介绍，这其中包括子宫内膜脱落后血管破裂出的血、子宫内膜碎片、宫颈黏液以及脱落的阴道上皮细胞。那么，既然是血管破裂出血，月经血也来源于人体血液循环系统，和我们全身流淌的正常血液一样，不存在“毒素”一说。

也许有人会问，为什么每次月经前脸上长痘痘，来了月经就消失了？还有为什么月经前乳房胀痛，月经过后就好了？为什么月经过后体重会减轻？对此，武童解释说，其实这些并不是因为月经所谓的“排毒”作用，而是因为体内激素发生周期性变化的原因。

正常的月经是什么样？ 正常月经具有周期性。出血第一日为月经周期的开始，两次月经第一日的间隔时间为一个月经周期。月经周期一般为21至35日，平均28天。

经期就是每次月经的持续时间，一般为3至7日。经量为一次月经的总出血量，大多数女性整个经期的月经量为20至60mL。

武童介绍，月经周期、经期或经量任何一个出现异常，都属于月经异常，通俗地讲，月经“不来了”、“乱来了”、“来多了”、“来少了”都是异常情况。其中月经周期和经期的异常我们容易判断，但对于月经量由于个体的差异，以及缺乏方便准确的计量方法，女性往往不能准确判断。

月经量的异常如何判断？ 整个经期的月经量多于80mL就考虑月经过多，而少于5mL则是月经过少。但我们不可能把月经血放到容器里测量，那如何自我判断经量是多是少呢？

医生推荐大家不妨借助矿泉水瓶盖来理解，一个矿泉水瓶盖容积大概就是5mL，如果整个经期的月经量少于一个矿泉水瓶盖的量，就考虑月经过少了。当然，如果以前月经量正常，现在经量明显减少，即使多于5mL，也是需要重视的。

那何为月经过多呢？一般情况下，每昼夜更换卫生巾3-5次为基本正常，每个周期不超过两包卫生巾(每包10片)，超过这个量我们视为月经过多。

同时，可以通过以下标准来帮助自我评估，是否存在月经过多的情况。

1.是否必须要在夜间更换卫生巾或卫生棉条。

2.在经量多的日子里，是否每两个小时更换一次卫生巾或卫生棉条。

3.是否在经血中发现大血块。

4.经期时有没有感到虚弱、乏力、头晕或气喘。

5.您是否需要根据经期调整社交活动或改变着装。

如果对其中一个或多个问题的回答为“是”，可能提示月经出血量较大，建议与妇科医生及时沟通。

武童医生提示大家，月经异常不是病，而是一种症状，有些疾病最初的表现就是月经异常。养成记录月经的习惯，不忽视、不焦虑，有问题和疑惑及时就医就对了。

文/本报记者 李洁