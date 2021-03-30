身体发出这些信号 警惕妇科肿瘤偷袭

“我肚子也不疼，也不出血，怎么就长肿瘤啦？”王阿姨今年61岁，平时身体挺好，带孩子、干家务、跳广场舞样样行。但当她体检时却发现卵巢上长了个大瘤子，还有腹水，做完手术竟然是卵巢癌Ⅲ期。其实疾病早有征兆：最近半年，王阿姨腰围变大了，裤子变紧了，吃完饭总有点胃胀。

“我还以为是疫情期间呆家活动少，发胖了，消化不好，早知道这就是肿瘤的信号，我早就去医院了。”王阿姨后悔不已。

妇科恶性肿瘤是威胁女性健康和生命的严重疾病，常见的有子宫内膜癌、宫颈癌、卵巢癌、输卵管癌等。但不论哪种，都是越早发现越早治疗，效果越好。那么，妇科肿瘤都有哪些早期信号呢？

阴道出血 异常阴道出血是妇科肿瘤最常见的症状。任何不正常的阴道出血，包括月经周期紊乱、月经量多、月经淋漓不尽、同房后阴道出血、非月经期出血等等，特别是绝经后阴道出血，都可能是妇科肿瘤的表现。例如，性交后阴道出血，可能是宫颈癌。中老年女性月经不规律，常常被当成“更年期”，其实可能是子宫内膜癌的早期表现。

阴道排液或阴道异常分泌物 输卵管癌可能出现阴道排液，液体可以是透明、黄色或淡血色等颜色。内膜癌、宫颈癌等可能导致阴道分泌物增多、颜色改变、异味臭味等等。尤其是出现血性分泌物，一定要警惕妇科恶性肿瘤。

腹胀、腹痛、腹部包块 腹胀、腹围增加是许多卵巢癌患者最早出现的症状，常常被认为是“发胖”而忽视了。另外，腹痛尤其是长期腹痛，腹部摸到包块，都有可能是长肿瘤了。王阿姨觉得裤子变紧了，发胖了，其实就是因为卵巢上的大瘤子和卵巢癌产生的腹水造成。所以，绝经前后的阿姨，如果突然发胖、肚子变大、腰变粗，一定要注意体检。

消化道症状 食欲下降、胃胀、早饱感、恶心、消化不良都可能是卵巢癌的表现。其他妇科肿瘤发展到一定程度也可能出现消化道症状。王阿姨吃完饭总有点胃胀，其实就是卵巢癌的早期信号。

莫名其妙的消瘦、乏力 恶性肿瘤是消耗性疾病，可能导致消瘦、乏力、体力下降、劳累、贫血等症状。

排尿排便异常 卵巢、子宫与膀胱、直肠都位于盆腔，位置临近，因此妇科肿瘤可能压迫膀胱、直肠等，导致尿频、排尿困难、排便困难等情况。

其他 下肢水肿、淋巴结肿大等也可能是妇科肿瘤的表现。当女性，尤其是中老年女性，出现以上情况，应及时到医院就诊，争取有病早发现早治疗。但是要注意，有这些情况不一定就是妇科肿瘤，也不是每个肿瘤患者早期都有表现。比如卵巢癌，由于卵巢位于盆腔深处，早期常常没有症状，出现症状多数已经晚期。所以，最好的办法是定期体检，每年做个妇科查体和超声，定期做宫颈癌筛查，就能早期发现妇科肿瘤，甚至在癌变之前就发现疾病。文/曾浩霞（北京朝阳医院西院）