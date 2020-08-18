李尖尖都来“大姨妈”了，女孩的健康晴雨表你了解吗？

最近热播剧《以家人之名》里的女主李尖尖，宣布自己终于来了“大姨妈”，一下子变成大姑娘。很多女生其实对第一次来“大姨妈”是稀里糊涂的，以为自己的身体出了什么问题。实则不然，月经是每个女孩健康的晴雨表，规律的月经才是健康的表现。

正常的“大姨妈”要遵循的规律

女人每月来一次的月经又称之为例假，也有很多人把月经称为“大姨妈”。它指的是伴随卵巢周期性变化出现的子宫内膜周期性脱落和出血。

月经量规律：经量是指经期排出的血量。由于个人的体质、年龄、气候、地区和生活条件的不同，经量有时略有增减，均属正常生理范畴，一般在5~80ml之间。

月经经期规律：经期是指经血来潮的持续时间。正常者应为2~7天，多数人为4~5天。若平时月经很正常，也无其他明显的特殊诱因，突然出现经期缩短至1~2天或延长现象，应考虑是否有月经不调等病症。

月经周期规律：两次月经之间的第一天相隔时间大多数为28天左右，偶尔提前或延后时间不超过7天者视为正常，只要周期在21~35天范围内均属于正常。

不正常的“大姨妈”会出现的情况

月经的周期、月经量、月经的持续天数出现了异常，就是不正常的月经。也就是说，月经不正常主要是跟自己以往的规律相比。如果月经周期或经量与自己本身的规律不同，比如月经周期时长时短，或者虽然月经周期还是比较规律的，但月经量时多时少，就不能算是正常的月经来潮。出现以下情况可视为不正常的月经：

1、原先28天的月经周期突然变成20天；或者是突然延长到了40天；又或者闭经了。

2、原先一次月经只需要2包卫生巾，而这次月经量多，需要3包卫生巾；又或者月经量少，滴滴答答的。

3、原先7天就结束的月经，延长至10天才结束。

总而言之，正常的月经是以卵巢规则排卵为基础的，育龄女性一般都有自己的周期、经期和经量规律，虽然人与人之间各不相同，但每个人自己的规律和特点是相对不变的。月经不正常绝对不可轻视。凡是和正常月经不一致的，都应该注意。

每位女性都应留心自己的月经情况，一旦出现有异于平时月经规律的现象，都建议及时就医检查，防患于未然。

受访专家：北京协和医院妇科内分泌与生殖中心主任郁琦、北京协和医院妇产科副主任医师王亚平