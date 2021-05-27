体重忽高忽低，到底是胖了还是瘦了？

夏天到了，这是个几家欢喜几家忧的季节。拥有好身材的人巴不得把身体曲线展露出来，赚足回头率；有人就开始担心没有了衣服的束缚，肉肉就那么肆无忌惮地腆出来。于是，减肥大战正式打响。不过，越拼命锻炼体重不降反升是怎么回事？“姨妈”过后发现掉秤了，真能靠来“姨妈”减肥吗？吃减肥药轻松瘦30斤，真的有这美事吗？你虐肉肉千百遍，肉肉傍你一万年，纠结啊……别着急，今天我们就来说一说关于体重的话题。

三种情况下称体重可能不准

减肥期间，有人恨不得一天称十次体重。我这么辛苦跑了3000米，累得腰酸腿软，怎么还没掉分量啊？我已经两天没吃晚饭了，体重怎么也得掉5斤吧？昨天才200斤，今天怎么就201斤了呢？早晨一个值，晚上一个值；家里一个值，单位一个值，到底瘦了还是胖了？其实，测量体重，最好是每天同样的时间、穿同样的衣服（或裸身）、同样的身体状态下（上厕所或没上厕所，喝水或没喝水）、用同一台体重秤测量。建议每天早晨起床后，上完厕所，穿着睡衣（或不穿衣服更好），赤脚站在体重秤上测量。这样测量可以比较准确地反映体重状况，也有助于比较体重是减轻了还是变重了。如果不是这样测量，体重很容易受吃饭、运动、穿衣、是否上完厕所等因素的影响，就不能准确反映真实情况。

此外，以下三种情况下上秤，可能会被体重假象“忽悠”了：

前一天吃太咸 身体里的钠元素会影响水分代谢，如果吃得太咸，导致摄入过多的钠，体内的水分就会积压，然后就会出现水肿的症状，体重就会变重。

晚上称体重 人们经常说每逢佳节胖三斤，其实并不是你胖了，而是你可能吃饱喝足了才称体重……晚上称体重就是这个道理。白天吃进去的食物还在体内，没有完全排出或代谢出来，所以晚上体重会比早上重。

锻炼后称体重 锻炼后称体重可能会稍微轻一些，因为运动过程中流了汗，每流约450ml的汗，相对来说体重会减轻大约0.9斤。

小贴士：正确称体重，需要注意这几点：

1.选择精准的电子秤，将体重秤放在平地上，地毯、木地板会影响数值。

2.称体重时，身体站直并放松，为保证体重精确还可以多称几次直到数字不再变化。

指望来“姨妈”减肥，靠谱吗？

很多女生有这样的体会，姨妈过后量体重发现掉秤，来“姨妈”真的能减肥吗？先给女性朋友“降降温”：月经过后即便是体重掉秤，也别偷偷高兴，这并非真正意义上的“减重”。经期前后体重的变化，主要是因为身体内雌激素、孕激素水平变化引起身体内的水分储留和排出造成的。

体重增加多发生在月经即将来临之前，由于体内高水平的雌激素、孕激素的作用，导致许多水分储留在身体内，从而出现体重增加。有不少女性朋友甚至可以在月经来临前出现明显的浮肿现象，就是这个原因。月经期间，身体内雌激素、孕激素处于低水平，原先储留的水分会随着尿液排出，体重会降1至2公斤，这种变化只是“生理性”的体重下降，并不代表“减肥成功”。排卵以后，卵巢上原来卵泡所在的位置会形成黄体，黄体会分泌孕激素，孕激素加上雌激素的作用，水分又开始滞留体内，你会发现自己又开始“发福”了。激素水平的周期性变化，带来身体内水分的周期性变化，这就是为什么月经前后体重有明显变化的主要原因。但我们要知道，减肥的目的是减掉身体内多余的“脂肪”，而不是“水分”。

此外，还要明白一点，排出身体内滞留的水分固然是对的，但如果刻意追求掉秤的效果，不惜渴而不饮，让身体处于“缺水”的状态，危害则是很大的。

轻松甩肉30斤的减肥药，减掉了啥？

标榜能轻松瘦30斤的减肥药，它减掉的是什么？很多美体机构或减肥产品宣称能够“轻松”“快速”“不反弹”减轻体重，吸引了很多人参与体验。有的人在节食、发汗、排便、运动、针灸、按摩、代餐等手段的共同作用下，的确可以短期内掉秤，但同时你会觉得身体发虚，精力变差，不容易坚持，且容易反弹。因为短期内体重减轻，除了吃得少的因素，大多数情况下减掉的都是水分、宿便，而不是“脂肪”。

减肥，是把我们身体内多余的“脂肪”减掉，而多余的脂肪是我们日复一日年复一年一口一口吃起来的，既喜欢享受美食，同时又好逸恶劳，所以过剩的能量才以脂肪的形式储存在我们身体里，变成大肚腩、肥屁股、大粗腿、双下巴。认真想想，变胖不是一日之功，减肥又岂能轻松快速？科学地减肥，还是要遵循“开源节流”的原则，即合理地少吃，适当地多动，把以前积存的能量消耗掉，你就不胖了。从健康管理的角度，一个月减掉1至2公斤是适宜的，不提倡快速减重。

睡一宿觉掉几斤肉，真的瘦了吗？

睡一觉醒来，体重掉了几斤，是因为我们在睡觉的8至10个小时当中，没有进食任何食物和水，而且身体在睡觉的时候，并不是“停机”了，各种生命机能活动都还在积极进行着，要把我们白天的各种消耗弥补过来，好让我们第二天一觉醒来，神清气爽，继续努力工作——这种“修复机器”的过程也是很消耗能量的。还有，夜间我们呼出的水分、皮肤蒸发的水分、汗液、尿液，加起来估计也有0.5-1公斤。因为以上几种原因，所以第二天发现体重轻了几斤。但切莫先为体重少了几斤而暗自开心，这恰恰提示，身体目前处于需要补充水分和能量的时候，该认认真真吃一顿营养丰盛的早餐，以犒劳忙碌了一晚上的身体。

坚持健身，体重怎么不降反升？

坚持健身，体重不减？建议做一下人体成分检测，你会体会到什么叫“世间自有公道，付出总有回报”。人体成分检测，目前在一些健康体检机构均有开展。是通过一台机器，分析出我们身体内的肌肉、脂肪、水分、矿物质、无机盐等成分各自占体重百分比的一个检测手段。一个八块腹肌、肩背宽阔、肌肉紧实的运动员，他们的体重指数也许属于“超重”，但我们不能说他们不健康，因为这种“超重”和那种大腹便便、脑满肠肥的“超重”是有本质区别的。运动员的超重，重在肌肉；“中年油腻”的超重，重在脂肪。

长期坚持健身的人士，在长期的运动与锻炼过程中，脂肪逐渐被消耗掉，肌肉逐渐变得紧实饱满，也许体重上没有减轻，但做人体成分检测时，会发现脂肪率减少了，肌肉比率提高了，这也是值得骄傲的成功。

如果想减肥，还是要“管住嘴，迈开腿”，今天就给大家推荐一个简单的燃脂动作——走跑交替。

具体方法：快跑15秒然后走45秒，交替运动，也可快跑60秒后快走3分钟，交替进行。

文/赵润栓（北京小汤山医院）