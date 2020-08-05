热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

绝经后大姨妈又来？不是“返老还童”！

2020年08月05日08:35 来源：羊城晚报

　　绝经，顾名思义，是指女性永久性无月经状态，是一种正常生理状态，我国的平均绝经年龄约为49.5岁。如果绝经后“大姨妈”又来了，可不是“返老还童”，应该及时就医。

　　近日，广州中医药大学第三附属医院妇科接诊了一位59岁的患者郭姨。已经绝经11年的她在今年1月再次出现阴道流血，郭姨不以为然，以为是“返老还童”的好事，加上疫情原因，迟迟未到医院诊治。拖了几个月后郭姨阴道流血量较前增多，伴下腹隐痛。6月19日，郭姨去到医院一检查，没想到竟然是子宫内膜癌！不幸中的万幸是盆腔MRI评估郭姨尚处于子宫内膜癌早期。充分做好各项术前准备后，6月28日郭姨顺利完成了手术治疗。

　　女性在绝经前后往往月经不准，那么怎样才算是绝经后出血？广州中医药大学第三附属医院妇科李坤寅主任医师介绍，绝经后出血是指女性在月经停止1年或以上，再次出现阴道流血，被视为老年女性妇科恶性肿瘤的主要症状之一，是一种不正常的现象，往往可能提示是疾病。比如说子宫内膜癌，约90%患者出现阴道流血或阴道排液，其中阴道流血常常表现为绝经后出血，且出血量一般不大。而郭姨正是绝经11年后出现的阴道少量流血。除了肿瘤之外，子宫内膜息肉、宫颈息肉、子宫黏膜下肌瘤、子宫内膜炎、老年性阴道炎、宫内节育环久置不取等妇科良性疾患亦可引起绝经后出血。当绝经期遇上阴道流血，切勿掉以轻心，应及时前往医院妇科就诊，排查恶性疾患，早期干预，早期治疗。

　　子宫内膜癌是女性生殖系统三大恶性肿瘤之一，平均发病年龄为60岁，其中75%发生于50岁以上妇女。对于中老年女性该如何预防子宫内膜癌？李坤寅主任医师介绍，子宫内膜癌多发于肥胖、高血压、糖尿病、不孕不育、长时间服用雌激素及他莫昔芬或者绝经延迟的老年女性，而郭姨就是一位体形偏胖、同时合并高血压、糖尿病的患者。此类高危人群平时应注重健康管理，适当锻炼身体，保持心情舒畅，规律作息，控制好血压、血糖，避免长时间大剂量使用激素类药物。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 戚正涛）

(责编：许晓华、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn