绝经后大姨妈又来？不是“返老还童”！

绝经，顾名思义，是指女性永久性无月经状态，是一种正常生理状态，我国的平均绝经年龄约为49.5岁。如果绝经后“大姨妈”又来了，可不是“返老还童”，应该及时就医。

近日，广州中医药大学第三附属医院妇科接诊了一位59岁的患者郭姨。已经绝经11年的她在今年1月再次出现阴道流血，郭姨不以为然，以为是“返老还童”的好事，加上疫情原因，迟迟未到医院诊治。拖了几个月后郭姨阴道流血量较前增多，伴下腹隐痛。6月19日，郭姨去到医院一检查，没想到竟然是子宫内膜癌！不幸中的万幸是盆腔MRI评估郭姨尚处于子宫内膜癌早期。充分做好各项术前准备后，6月28日郭姨顺利完成了手术治疗。

女性在绝经前后往往月经不准，那么怎样才算是绝经后出血？广州中医药大学第三附属医院妇科李坤寅主任医师介绍，绝经后出血是指女性在月经停止1年或以上，再次出现阴道流血，被视为老年女性妇科恶性肿瘤的主要症状之一，是一种不正常的现象，往往可能提示是疾病。比如说子宫内膜癌，约90%患者出现阴道流血或阴道排液，其中阴道流血常常表现为绝经后出血，且出血量一般不大。而郭姨正是绝经11年后出现的阴道少量流血。除了肿瘤之外，子宫内膜息肉、宫颈息肉、子宫黏膜下肌瘤、子宫内膜炎、老年性阴道炎、宫内节育环久置不取等妇科良性疾患亦可引起绝经后出血。当绝经期遇上阴道流血，切勿掉以轻心，应及时前往医院妇科就诊，排查恶性疾患，早期干预，早期治疗。

子宫内膜癌是女性生殖系统三大恶性肿瘤之一，平均发病年龄为60岁，其中75%发生于50岁以上妇女。对于中老年女性该如何预防子宫内膜癌？李坤寅主任医师介绍，子宫内膜癌多发于肥胖、高血压、糖尿病、不孕不育、长时间服用雌激素及他莫昔芬或者绝经延迟的老年女性，而郭姨就是一位体形偏胖、同时合并高血压、糖尿病的患者。此类高危人群平时应注重健康管理，适当锻炼身体，保持心情舒畅，规律作息，控制好血压、血糖，避免长时间大剂量使用激素类药物。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 戚正涛）