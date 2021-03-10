长痘、月经不规律？这个内分泌病在作怪

在爱美女性中，有些女性会好奇自己为什么会“喝水都胖”？为什么脸上痘痘这么多、体毛过于旺盛？为什么月经两三个月来一次或一个月来两次，经期紊乱、令人抓狂。广州医科大学附属第三医院妇科门诊主任刘明星指出，有一种叫做“多囊卵巢综合征”的疾病，由于体内激素变化，会使得女性身体出现高雄表现，比如多毛、痤疮的表现，并带来月经紊乱、排卵异常、不孕等健康问题。

十个育龄女性一个中招

多囊卵巢综合征（简称PCOS）是影响女性生殖系统、内分泌系统等的一种疾病，占育龄期正常女性的10%，可以说是女性最常见的内分泌疾病。多囊卵巢综合征的临床表现呈多样性，多于青春期开始，常见于育龄期女性。主要的临床表现包括：月经失调、不孕、多毛、痤疮、肥胖、黑棘皮征(颈背部、腹股沟等皮肤皱褶处出现皮肤增厚、灰褐色色素沉着)。

刘明星介绍，目前多囊卵巢综合征的发病机制尚未完全明确，因此无法根治，只能终身管理。而该病在女性一生的不同阶段，会不同程度地对女性身心造成影响。“青春期的多囊卵巢综合征患者可能会出现多毛、痤疮等情况，影响颜值；育龄期患者会引起不孕、流产；而在怀孕后，患者出现妊娠期糖尿病、子痫前期、早产等妊娠期并发症的风险比普通女性更高；远期来看还可能带来心血管疾病方面的风险，因此长期的健康管理很重要。”刘明星说。

用避孕药会发胖？谣言

该院妇科许培医生介绍，控制体重、平衡膳食、合理运动及行为干预等生活方式的调节是最基本一线治疗的方法。

对于多囊卵巢综合征患者而言，大多需要口服避孕药进行药物治疗，不少女性担心口服避孕药会对身体有副作用，例如是否会导致发胖？许培医生表示，服用的口服避孕药主要是雌孕激素，不是平时所说的糖皮质激素。糖皮质激素容易导致发胖，而雌孕激素是女性体内正常分泌的激素，具有维持女性生理功能的重要作用。因此，口服避孕药不会导致肥胖。此外，口服避孕药可以减少卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌等发生。