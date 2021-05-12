和“大姨妈”做朋友！经期前后这样调理气色美

大家常把月经称作“大姨妈”，其实这说明应该与月经成为知己知彼的好朋友。如何利用好这个女性特有的生理周期，适时进行调理，让身体机能的运作更顺畅？广东省中医院皮肤科主任医师闫玉红表示，月经是否规律，是女性气血是否通畅、内分泌功能是否正常的一个标志。我们可以通过月经的规律、状态，来判断身体气血和内分泌的情况。注意经期前后不同时期的保养，也有利于气血的更新。

经前“疏泄”：需防大怒

女性从性成熟之后，每个月来月经，子宫内膜剥脱，下一个月就会有一个全新的气血状态。闫玉红表示，从上一次月经结束开始，气血慢慢积聚。到了经期前，气血达到饱满状态。此时身体会出现很多胀满现象，如乳房胀满、头胀、下腹部胀满等不适。因此，月经前应保持“通畅”“疏泄”的状态，任何瘀阻都会使瘀血停留在子宫里。经前与经期，都要注意防止受寒、大怒、过度劳累和熬夜，不要加重淤堵。

闫玉红表示，大怒会引起肝气上逆，淤阻血液的流动：“在临床中，我发现很多女性，如果在月经期大怒的话，月经容易戛然而止，其实就是变成了淤血淤积在体内，如果后面没有好好调理，就容易留下病根。”

经期防寒：保暖小腿和后背

防寒是很多现代人容易忽视的问题。“现在女孩子来月经普遍偏早，因此从小就要有保暖意识，尤其月经期间不要受寒。”闫玉红表示，防止受寒包括饮食和起居两方面。

“夏天大家都开空调，如果在月经期，要特别注意保暖小腿、肩膀和后背，特别是颈后大椎穴附近。因为小腿外侧是脾胃、阳明经，与子宫相通。而后背是人体的督脉，也是人体的阳气所在。”另一方面，闫玉红提醒，月经期要注意少吃生冷、寒凉的东西。“很多人年轻时不会有痛经的问题，但长期受寒就容易逐渐变成宫寒。”

此外，过度劳累和熬夜会引起气血消耗，消耗次数多了，气血虚损，就容易造成月经量少、经行不畅顺等情况。很多女性经前规律性感冒、头痛就是因为经前气血虚损而引起。

经后补益：经后一周是黄金进补期

经期结束后子宫完成了更新换代，气血最空虚。此时气血进入新的积蓄周期，需要好好补养气血。这时可适当用一些补血补气的食物，如阿胶、红枣、龙眼肉，以及八珍汤、姜枣茶等补气血的食疗方。

一般女性的月经周期是五到七天，那么月经后的五到七天就是排卵期。一般女性的黄金进补期，就是月经结束后的这1周内，在这段时间补益气血，事半功倍。如果是备孕女性，可在这段时间进行滋补，适当吃一些海参、花胶。

玫瑰养颜茶： 经后补养气血

许多女性喜欢喝玫瑰花茶养颜，闫玉红建议可在玫瑰花茶中加几颗枸杞、适量冰糖，缓解玫瑰花的温燥，又能滋阴养血、养肝肾。此外，也可在冲泡玫瑰花待稍微放凉后，加入适量蜂蜜，既能疏肝解郁、活血调经，又能调补脾胃、润泽肌肤。

在不同特殊时期喝玫瑰花茶，能发挥不同功效。经前一周喝，能疏肝理气、预防痛经；经期结束后一周内喝，则偏重补养气血。

经期前，体质虚寒的女性可以将玫瑰花茶搭配生姜红糖，可解郁行气、温暖子宫，预防痛经；经期后，体质虚寒的女性，玫瑰花茶搭配龙眼肉、红枣，可和血调经。