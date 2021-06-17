痛经都是“宫寒”闹的？没这么简单

对于不少女性朋友来说，“每个月的那几天”都曾经历过不适。常听人说，这是“宫寒”在作怪。于是，常见女生们捧着姜枣茶、红糖水，以消除被“姨妈疼”支配的恐惧。

痛经真的都是“宫寒”闹的吗？其实也不尽然。“宫寒”指女性肾阳不足，子宫寒冷，气血运行不畅。实际上，“宫寒”只是痛经最常见的一个原因。要想彻底解决痛经问题，还需要对症下药。

要对付“姨妈疼” 先得找到病根儿

中医认为痛经发生的原因主要有两大类：一是实证，即“不通则痛”。由于寒、湿、热等内外邪阻碍气血运行而造成瘀滞，其中因寒致瘀的最为普遍。经常或经期、产后贪食生冷、坐卧湿地、冒雨涉水、久处阴冷环境导致“宫寒”。这类患者宜驱寒祛瘀止痛。

二是虚证，即“不荣则痛”。是由于气血虚弱或肝肾亏损而失于濡养。这类患者平时应注意调补，宜补气养血或补益肝肾。

中医如何治疗痛经？运用中医理论进行辨证，将痛经大致分为四种类型来治疗。

气滞血瘀型 表现为经前或行经期间出现小腹胀痛、乳房胀痛或刺痛、心烦易怒，经色暗或有血块，经量少或行经不畅等。应服具有疏肝理气、化瘀止痛作用的药物。

气血虚弱型 表现为经期小腹绵绵作痛，月经色淡质薄，月经量少，神疲乏力，面色蜡黄，食欲欠佳，大便溏泻等。应服具有益气补血止痛作用的药物。

阳虚内寒型 表现为经期或经后小腹冷痛，经色淡暗或有血块，月经量少，伴有腰酸腿软，手足不温，小便清长等，即平常说的“宫寒”。应服有温经散寒，养血止痛作用的药物。比如红糖姜汤，能补气养血，温经活血。其中红糖具有补血、散瘀、暖肝、祛寒等功效，生姜有补中散寒、缓解痛经的功效。

肝肾虚损型 表现为月经干净后1至2日出现腰酸腿软，小腹隐痛不适，或有潮热、头晕耳鸣等。应服具有益肾养肝止痛作用的药物。

市面上针对痛经有常见的中成药如艾附暖宫丸、月月舒痛经宝颗粒、乌鸡白凤丸、桂枝茯苓胶囊、益母草冲剂、散结镇痛胶囊、广西花红片等，需在中医师指导下辨证选用。

这三种痛经 或暗藏疾病危险

痛经分为原发性痛经和继发性痛经两类。原发性痛经又称为功能性痛经，青春期多见，常在初潮后1至2年内发病。大多与激素波动密切相关，精神、心理因素也可以导致，可通过改变生活方式来调节。但若痛经的时间长达3天以则应采取止痛措施对症治疗。

继发性痛经的症状常常是进行性加重，由盆腔器质性疾病引起。妇科盆腔检查、影像学检查等辅助检查可提供诊断依据，要针对病因治疗。以下几种痛经可能提示女性朋友患有某些疾病，当引起重视：

1.月经量增多，痛经越来越厉害，持续时间越来越长，有可能是患上子宫内膜异位症；

2.经期发烧、下腹坠痛严重，可能是患了盆腔炎；

3.经血颜色为淡茶褐色，或气味发生变化，同时体温升高和下腹痛，则有可能患上了子宫内膜炎。

痛经因病因不同、分型不同，一旦有了痛经情况，需到医院面医就诊，分析明确后选择合适的治疗、调理方案，才能取得较好的效果，并避免贻误病情。如出现月经期腹部剧烈疼痛，伴有面色发白、出冷汗或月经期突然晕倒等严重情况，应及时就诊，刻不容缓。

“姨妈疼”再偷袭 试试这8招儿

针对痛经有哪些缓解的简便方法？造成痛经的原因有很多，可根据痛经的类型选择其中1至2种即可。

1.姜糖水。取红糖20克，红枣5枚，生姜片6克。加水适量煎汤饮。月经前两天开始服，每天1剂，连服3至5天。本方适用于寒邪凝滞型痛经。(有糖尿病者不适合)

2.玫瑰花茶。取玫瑰花3至5枚泡水代茶饮。各型均宜。

3.黄芪20克，当归10克，大枣10克，红花6克。将上述药物用水煎煮后去渣取汁，每日服1剂，分3次服完。在每次月经来潮前3天开始服用，连服5天。此方具有补益气血、行气止痛功效，适用于虚损型痛经。

4.按压穴位。手上的合谷穴、下腹部的关元穴和气海穴、小腿部的三阴交是缓解痛经的有效穴位。注意体质差者合谷穴刺激不宜太强。

5.穴位压豆。简单方便快捷，可自己操作。常用穴位：内分泌、子宫、神门。

6.敷脐疗法。将生姜片或大盐炒热用纱布包后敷在肚脐眼上，也能起到不错的止痛作用。中医认为生姜性温、具有驱寒暖身的作用，切成片后能使生姜中的辛温成分更好地散发出来，促进体内寒气的排出。

7.灸法。主要是借助火的热力和药物的作用，对神阙、关元、命门、肾俞进行灸疗。具有温肾散寒暖宫、消瘀散结止痛的作用。

8.中药泡足。取中药当归20克，红花20克，苏木15克，寒明显的可加生姜20克，用水3升，煎煮20分钟，不用去渣，冷却至适合的温度（视各人对温度耐受度调整），泡脚每次20-30分钟，每天可以泡2次。（有足疗禁忌症者不适合此法）

文/谢燕芳（北京友谊医院）