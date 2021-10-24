小组讨论时不敢与不熟悉的同学交谈，更不敢提出反对意见；当众演讲时，不管准备得多充分，上台后还是紧张到大脑一片空白；路上遇到同事总想回避，不敢大方打招呼；听到手机铃响就恐惧，不敢接听……当“社恐”人把自己的日常分享到网络，迅速就能找到一群“病友”，社交恐惧，似乎已经成为年轻人中的流行病。

戴好帽子、塞上耳机、看着手机，最好再戴一副遮住半张脸的墨镜才敢出门……生活中，你是否见过这样的“社恐”青年，又或许，你也是“社恐”人群中的一员？

相关调查显示，自2016年以来，“社交恐惧”一词的网络检索率便持续攀升，以“社恐”为关键词在豆瓣App检索，相关小组有十余个，排名前三的小组“人际交往障碍”“社恐抱团取暖”“我患有严重的社交恐惧症”，组员累计超过17万人。在微博上，与“社恐”相关的话题已达数百个，如“社恐人群的噩梦”“社恐对人的影响有多大”等，其中不少话题的讨论热度过亿。

“社交恐惧又叫社交焦虑障碍，是精神疾病的一种，现代人因为压力变大，很多人都会面对一些社交焦虑障碍。”广东省第二人民医院心理科主任医师李一花说，“社交恐惧”一词很流行，很多年轻人也是抱着玩梗自嘲的心态谈论“社恐”，社交恐惧并没有像其他精神疾病一样被公众重视，“我们应该更多地从病理上关注社交恐惧患者。”

1、“社恐”究竟为何物

如果被一只老虎咬了，你会选择求救吗？

“我不会。因为如果没有人救我，我只是可能会死，可是一旦有人来救，我还得跟他打招呼。”这个最近在网上火起来的段子出自一名脱口秀演员，寥寥数语，虽然夸张，但精准戳到了很多“社恐”人的痛点：不敢社交，一面对人群就紧张焦虑。

“社交恐惧是指面对可能被他人审视的一种或多种社交情况时，产生显著的害怕或焦虑，通常在青少年时期起病，是最常见的心理障碍之一。”李一花解释说，患有社交恐惧症的人，在面对社交场景时会感受到不适，害怕陷入尴尬境地以及被人评判，除了心理上的紧张不安，还会伴有脸红、发抖、心跳加速、不敢对视等表现。

研究显示，社交恐惧症通常始于童年或青春期，大多数人在20多岁之前就已经发病，也有一小部分人会在成年后患上这种疾病。有些人可以确定他们社交焦虑开始的时间，并将其与特定事件联系起来（例如进入新的班级或因某次成绩不好被耻笑），也有人无法确定起源。

而现在，社交恐惧从医学概念演变为网络上大家互相调侃的梗。“‘社恐’一词其实是被泛化了”，在中国社科院新闻与传播研究所助理研究员孙萍看来，很多年轻人现在是和聊得来的人疯狂聊，聊不来就贴上一个“社恐”标签避而远之。

“社恐”被泛化，是不是在一定程度上体现了病理性社交恐惧症人群也在增多？南京市第一医院心理门诊主任牟晓东说，与其说社交恐惧人群有增多趋势，不如说更多人了解到自己可能有社交恐惧倾向。“在过去物质生活尚不丰盈的年代，人们很难关注自己是否有心理障碍，而现在人们对心理学科、对自己的认识都在加深。”牟晓东分析道。

“现在的年轻一代独生子女占多数，高高矗立的楼房打破了过去邻里无间的状态，从年幼时起他们的社交频率就比上一代低很多；而且这一代孩子的成长过程中，正逢智能手机和互联网兴起，社交媒体软件普及，年轻人越来越呈现‘线上狂欢、线下沉默’的状态。”牟晓东说，现在的年轻人更习惯躲在手机屏后，不习惯把自己暴露在人前，这都可能造成社交恐惧症多发于当代年轻人中。“广义上的社交恐惧症确实可以说是现代人的通病了，有些人的‘社恐’达不到精神疾病的程度，但也会在日常生活中有所体现。”他说，现代社会虽不至于“人人皆社恐”，但“社恐”现象确实值得更多关注。

“我们不能将‘社恐’简单归因于内向或害羞，内向的人只是喜欢自己安静地工作，并不会害怕人，这要加以区分。”李一花提醒道。

2、“社恐”人心里在想什么

为什么面对人群时就有焦虑感呢？刘利（化名）就是一名“社恐”人，他曾做过某心理机构发布的社交焦虑障碍自测量表，测试结果是患有中度社交焦虑障碍。“当我面对人群的时候总有焦虑心情，比如和同学聊天时，如果他没有对我刚才说的话做出回应，我就会认为，他是不是觉得我刚说的事情很无聊？久而久之，我就很害怕和人打交道。”刘利描述了自己的心理活动，这种紧张和焦虑感让他面对人群时总想“逃离”。

从认知心理学角度来看，刘利的心理活动可以被称为认知加工偏差。社交恐惧症往往与认知加工偏差有关，比如在面对社交人群时会夸大负面结果出现的可能性，或者对模棱两可的情况作出消极的解释。

“社交恐惧症患者之所以在面对社交人群时焦虑，是因为担心自己举止失当，害怕因此而被人群嘲笑或是得到负面评价。他们也害怕自己内心的紧张不安被别人识破，进而得到负面评价。”牟晓东总结了社交恐惧症的表现形式。

为了提高社交能力，刘利也曾看过社交沟通技巧的相关书籍，但他感觉这对改善他的社交恐惧症状帮助不太大。“我学会了很多交流技巧，但依然害怕和人聊天。每次聊天时我都很在意对方的感受，于是就事事顺着他们说，不表达自己的感受。”刘利说，很多“社恐”人都像他一样，内心其实很期待一段愉快的交流，所以会在社交时“讨好”对方。但“讨好式”社交的感受并不好，于是很多“社恐”便慢慢放弃了社交，越来越不愿意主动和外界接触。

“哪有人喜欢孤独，不过是害怕失望罢了。”巴黎第八大学精神分析系博士王明睿借用村上春树这句话总结了“社恐”人的复杂心态。“社交恐惧症人群的一个重要表现是在社交中无法获得认同感，或者说害怕在社交活动中得不到内心希望的认同。”王明睿分析道。他认为这和教育方式有关系。“我们传统的教育方式更倾向于让孩子在交流中获得认可，比如在交流中得到老师的认可、亲戚的认可等，而不是鼓励孩子在社交中单纯地表达自我。”在他看来，这就使得孩子们在长大后对获得认可的需求非常高，一旦无法在社交活动中获得期待中的认可，就容易产生回避心态。

3、“社恐”需要治吗

“80%的‘社恐’人不必进行相关治疗。”这是牟晓东根据接诊经验得出的数据。“这部分患者虽然也有社交恐惧的相关症状，但可以通过做不太与人打交道的工作、减少社交活动频率等保持正常生活。”

那么社交恐惧症状达到何种程度就应该求助专业人士呢？牟晓东给出一个判断标准：社交恐惧症状持续6个月以上，并且严重影响日常的工作、学习和社交活动。

“当社交恐惧症已经给日常工作、生活造成障碍，使得社会功能受损时，‘社恐’人就该考虑求助心理医生等专业人士了。”李一花说，患者在就医前也可以先做一些医院或心理机构发布的相关自测量表，判断自己社交恐惧症状的严重程度。

谈及严重的社交恐惧症为何需要积极就医，王明睿解释道：“每个社交恐惧症患者的病因都是极具个性化和偶然性的，对病因的深层探寻是一个高度专业的工作，必须由专业人士完成。”王明睿分享了他接触的一个病例：“我曾接触过一位叫陈莉（化名）的社交恐惧症患者，她当时已经严重到不敢出门见人，每天只在夜里无人时去公寓的自动贩卖机买点必备食品。”在陈莉第一次就诊时，她告诉心理医生自己是突然间无法见人的，此时不但不敢出门见人，微信也已卸载，手机信息通通不回复。经历了半年的精神治疗后，心理咨询师得知陈莉从小遭遇过家暴，这导致她长大后极力希望独立生活，所以她一直想要证明自己不需要父母的资助也可以过得很好。但之后她在工作上遇到了挫折，工作上得不到认同这件事对她产生了刺激，她开始自我贬低、自我批判，进而出现了严重的社交恐惧。“最初，陈莉自己并没有将儿时家暴、工作挫折和自己突然患上的社交恐惧症联系在一起，她是在专业人士的帮助下才找到致病的结构性事件，那么也就找到了治愈的基石。只有找准了心结，才能把它打开。”王明睿说。

“严重的社交恐惧症往往还伴随着抑郁症。”牟晓东提醒，社交恐惧症状加重时，抑郁程度很可能也加深了，此时患者应该再测一份抑郁程度量表，有问题及时就医，“严重的社交恐惧症病因往往很复杂，需要由专业人士诊断。”

此外，药物治疗也必须在医生的指导下进行。“有的社交恐惧症患者不需要长期服药，但当有重要社交活动比如上台演讲时，他可以通过提前服药平稳情绪，这样上台后就不会太紧张焦虑。但要注意，患者不管是长期还是临时用药，都必须在医生的指导下进行。”牟晓东说。

4、轻度“社恐”可以自愈吗

如今，在社交网络平台给自己贴上“社恐”标签的年轻人，他们大多症状较轻，没有达到必须就医的程度，但像刘利一样，很多“社恐”人虽然表面一副“生人勿近”的模样，内心对愉快自如的社交活动仍有很大需求。

“程度较轻的社交恐惧症患者可以尝试脱敏治疗，也就是主动去靠近让自己感到恐惧的社交情境。”李一花建议，“从行为科学的角度出发，对社交情境的回避意味着患者永远无法脱离恐惧。也就是说，如果想消除对社交情境的恐惧，就应该先靠近恐惧。”

李一花举例说：“比如有些‘社恐’人害怕当众演讲，此时他就可以多靠近或者经常接近有当众表达的情境，当真正发生的时候，如果并没有发生患者预设或者想象的结果，那患者就不会再因当众演讲而过度紧张焦虑。这样的成功经验对患者的治愈非常重要。但是如果没有任何新的经验，那么恐惧就会一直存在。”

在李一花看来，现代社会需要展示自我的场景很多，如果“社恐”人总是用回避的方式躲在安全的“壳”里，很容易错失自我发展的机会。“一旦社交恐惧症患者的社交模式改善了，那么他的工作和生活的质量都会有所提升。”李一花鼓励程度较轻的“社恐”人尝试自愈。

“社恐”人的自愈之路还可以搭配正念疗法，牟晓东补充说：“比如‘社恐’人可以经常冥想，多告诉自己可以很好地完成社交活动，进而拥有更积极的情绪。”他特别提到，‘社恐’人不要总觉得别人正在关注和评价自己，给自己制造无端的焦虑。事实上，别人并没有那么的关注你的一举一动，更不会觉得你很糟糕。切忌盲目往自己身上贴标签，胡乱给自己下结论。

王明睿鼓励“社恐”人多参与可以表达自我的社交活动。“相比玩桌游和剧本杀，小龙虾才是更有效的社交工具。因为大家在玩剧本杀等游戏时，其实还是在说游戏中人物的语言，而不是自己的想法。只有嗍着小龙虾时，大家才会放下手机面对面坐在一起表达自我，这才是有效社交。”他笑着建议，多和朋友嗍几顿小龙虾，“社恐”可能就自愈了。

“没有人是一座孤岛。拥有适当而舒适的社交活动是每个人都有的需求，当我们找到更好的与外界沟通交流的方式时，世界也会向我们展示更美好的一面”，王明睿最后说。（记者 邹晓菁）