结直肠癌“防筛诊治护管”全链条科普中国行在京启动

9月25日，中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会、中国抗癌协会大肠癌专业委员会在京启动结直肠癌“防筛诊治护管”全链条的科普中国行（以下简称“科普中国行”）。

“科普中国行”将围绕公立医疗机构建设结直肠癌科普教育基地，面向结直肠癌患者、家属及相关的高风险人群提供及时、有效的精准科普。项目计划在2022年底在全国建立覆盖省市县各级医院的100家科普基地，培养300名科普人才，开展2000场科普活动。

会上，中国医师协会结直肠肿瘤专业委员会主任委员、中国抗癌协会大肠癌专业委员会主任委员、中国医学科学院肿瘤医院结直肠外科主任王锡山教授公布针对结直肠癌家属人群（配偶和一级家属）的前瞻性、多中心的筛查验证研究。该项目由中国医学科学院肿瘤医院牵头，联合全国11家研究中心开展，综合APCS问卷、便隐血、多靶点FIT-DNA检测结果，旨在为临床真实场景中高风险人群参与肠癌早筛提供一条切实可行的筛查路径。数据表明，综合三项手段根据阳性结果个数多少，明显可以不同程度提升肠镜依从性，具有梯度差异，尤其三项均阳的人群肠镜依从和检出均明显升高；多靶点FIT-DNA检测阳性人群的肠镜依从率、检出率更高；同时相比总体人群，多靶点FIT-DNA检测阳性人群罹患结直肠癌、进展期新生物风险明显更高，并且结直肠癌NPV较高，具有更高筛查效益。本研究创新性对结直肠癌家属人群进一步风险级别分层，可有效提升高风险人群的早筛参与度和病变检出率，为肠镜资源的高效利用提供参考策略。

为了提供权威且通俗易懂的科普内容，本次活动发布了《结直肠癌防筛诊治护管科普宝典》，由人民卫生出版社出版，收录来自患者、家属和高风险人群的1000个真实问题。人民卫生出版社预计将于2022年正式出版。

诺辉健康执行董事兼CEO朱叶青表示，“诺辉健康始终把科学依据、临床验证作为产品研发和推广的根基。会始终坚持守护早筛技术的医学严肃性，让用户实现‘查一次，更放心’，让临床资源更高效的服务患者和高风险人群。”