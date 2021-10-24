第五批国家药品集采结果在闽落地实施

本报讯 （记者 张静雯） 10月25日起，第五批国家药品集采结果在我省落地实施，共有61个品种中选，平均降幅56%。我省患者可以在全省公立医疗机构和驻闽军队医疗机构买到相关药品。

此次集采61个品种中选，是历次国家组织药品集采品种数量、金额最多的一次，创下历次集采新高。注射剂成为此次集采的主力剂型，占到了所有中选品种的一半。药品覆盖多个治疗领域，涉及高血压、糖尿病、冠心病、消化道系统疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、胰腺癌等重大疾病用药，如改善脑供血的盐酸法舒地尔注射液、抗癌药奥沙利铂注射液。

此次集采中选品种平均降幅56%，一批常用药品、抗癌药品费用明显降低。如：远大医药的降糖药格列吡嗪片（5mg/片，50片/瓶）中选后价格从48.00元/瓶下降到5.85元/瓶，降幅达87.81%。根据测算，此次集采全省预计一年将节约医疗费用11.48亿元。

据悉，本次集采更加注重中选产品供应保障，进一步明确企业保障供应的责任，并引入确定备选企业的条款。将企业的价格和招采信用评价情况纳入集采中选条款，对诚信经营、履约记录良好的企业予以支持，对失信违规、履约记录差的企业予以约束。在质量方面，继续坚持以通过一致性评价作为仿制药参加集采的门槛，确保降价不降质，让群众用上质量和疗效放心的中选产品。