体重骤减 若有这些症状须提防癌症

如果不是刻意减肥，出现突然的体重减轻，就需要警惕了，也许是患癌的警示。

近日，牛津大学的学者在BMJ发表研究称，体重突然减轻的同时伴有一些临床特征或体征以及血液检测指标异常，则提示患癌症可能性大。

研究发现，对于男性，体重突然减轻并伴有这10种临床症状或体征，包括腹痛、食欲不振、吞咽困难、咯血、非心源性胸痛、腹部肿块、胸部症状、缺铁性贫血、黄疸和淋巴结疾病，则患癌可能性较大。

而对于女性，体重突然减轻的同时伴有11种临床症状或体征，包括腹痛、食欲不振、背痛、排便习惯改变、消化不良、腹部肿块、胸部症状、缺铁性贫血、黄疸、淋巴结病和静脉血栓栓塞，则患癌的可能性较大。

此外，研究发现，血液指标如低白蛋白、血钙、血小板计数、白细胞计数增加和C反应蛋白升高也与患癌可能性增加有关。

最常见是肺癌，其次是结直肠癌、胃癌、食管癌、胰腺癌和淋巴瘤；这些癌症患者最常见的临床特征包括咳嗽、腹痛、背痛、胸部感染和疲劳。

在调整了吸烟、饮酒等因素影响后，研究分析发现，体重突然减轻者在六个月内诊断癌症的风险是其他人的两倍。

研究者强调，当患者出现体重突然减轻，应注意患者是否合并上述临床特征或检测指标水平变化，以便早期发现癌症。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）