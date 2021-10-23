北京昌平封闭小区周边商铺临时停业

昨日，北京通报新增4例京外关联本地新冠肺炎确诊病例，4人均居住于昌平区北七家镇宏福苑小区。北青报记者前往现场探访了解到，宏福苑小区和白各庄新村小区均被采取严格封控措施，大门只进不出。

昨日上午11时许，北青报记者在宏福苑小区其中一个大门口看到，这里设置了两道防线，将外卖和快递配送员与小区居民分别隔开，社区工作人员、民警等在附近值守，小区周围均被蓝色的铁皮栅栏围了起来。

“能够出入的大门都被封闭了，听说是连夜采取的措施，我们一早就得知了小区里的情况。”居民王先生告诉北青报记者，目前大家正被组织起来做核酸检测，他已经紧急向公司说明情况，先配合防疫部门的要求居家隔离，等待小区解封。

据宏福苑小区南侧一家餐饮店的工作人员介绍，22日早上7点30分，他们接到物业工作人员通知，要采取临时封闭措施，目前周围的快餐店、面包店、烟酒店等店铺大部分均处于停业状态。附近还有一家知名的大型超市在坚持营业，但进入商场的顾客需要扫健康码并登记个人信息。

北青报记者隔着围墙可以看到，居民们能够下楼健身等在小区活动，除了不能出小区外，其他生活没受太多影响。

目前，北七家镇政府已张贴发布《致居民的一封信》，信中除要求大家配合核酸检测外，还表示管控期间将全力保障居民日常生活需求，工作人员会将大家所购买的应急、日用、外卖等物品及时送到家门口。但由于物资运送量大，请大家尽量少网购或不网购非急需物品。

12时30分许，北青报记者来到距离宏福苑一两公里外的沙河镇白各庄新村小区，该小区也为封闭管控区域，门前同样有多名疫情防控的工作人员值守，居民正在配合进行核酸采样工作。

文/本报记者 董振杰 见习记者 尹航