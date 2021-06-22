国家癌症中心举办研讨班（医声）

本报北京电 （骆香茹）由国家癌症中心主办的“一带一路”暨中国—中东欧国家癌症规范化诊疗及癌症防控研讨班启动会日前在北京举行。来自中东欧和“一带一路”沿线21个国家的80余名代表和中国各省市的3000余位学员参加了线上会议。研讨班为期4天，与会学员在授课教师的带领下，分别就前列腺癌、肺癌、结直肠癌、乳腺癌的规范化诊疗和防控进行研讨。

“中国和中东欧国家虽地处不同地区，疾病负担和文化背景有所不同，但共同面临着全球人口老龄化、恶性肿瘤和慢性疾病等威胁。”国家癌症中心主任赫捷说，“作为构建‘健康丝绸之路’和人类卫生健康共同体的重要内容，肿瘤规范化诊疗与防控一直是中国和中东欧国家合作与交流的重要方面。”

据国家癌症中心副主任付凤环介绍，国家癌症中心围绕推动人类卫生健康共同体和“健康丝绸之路”建设需求，先后与20余个国际高水平科研院所和医疗机构建立合作伙伴关系，在肿瘤防治领域开展了多方面合作，推动了全球肿瘤合作的发展与进步。