抽血、超声、CT……这些检查可以帮助筛查胰腺癌

胰腺癌素有“癌症之王”的称号，不少发现时已是中晚期，治疗效果大打折扣。越早筛查出胰腺癌，越有可能取得满意的治疗效果。

哪些检查可以帮助筛查胰腺癌？近日，浙江大学附属邵逸夫医院普外科主任医师洪德飞做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端时表示，在日常生活和就医过程中，无论是病人还是医师，都要重视胰腺癌的蛛丝马迹，做好以下几项检查项目，早日发现胰腺癌。

胰腺癌前期症状不典型，如上腹疼痛，胃口差、背痛、黄疸等症状，非常容易与胃炎、胃溃疡、胆囊炎等疾病混淆，从而错过初期诊断确诊机会。对此，洪德飞强调，在出现这些症状时，一定要重视检查，首先是抽血，进行肿瘤标志物检查。特别是40岁以上人群，在出现这些症状时，更需警惕。另外，需要联合腹部超声、CT增强或磁共振增强，还可以利用PET-CT和超声内镜、胰胆镜等方式进行检查。

洪德飞指出，医生接诊或患者求医过程中，应当注意合理选择这些检查项目，以此排除“胰腺癌”可能或潜在癌变的信号。一旦发现癌变信号，如胰管扩张、肿瘤指标异常升高，胰腺有囊实性病灶，应该彻底查清楚，将胰腺癌封杀在萌芽状态。