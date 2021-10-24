昌平宏福苑社区升为高风险地区

打赢疫情防控阻击战

10月23日，北京市召开第245场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京青年报记者从会上了解到，10月23日0时至11时，北京新增3例京外关联本地确诊病例，均住在昌平区，涉及北七家镇宏福苑社区和沙河镇白各庄新村西一区。昌平区已累计报告确诊病例7例，其中涉及自驾游旅行团共5人，有2人均未到正规医疗机构发热门诊就医，且1人发病后先后两次邀请朋友到家中打牌，2名牌友已确诊。目前，昌平区北七家镇宏福苑社区已由中风险地区调整为高风险地区。

宏福苑社区升为高风险地区

各区进行返京人员大排查

昨天在发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火通报了本市风险等级的调整情况。据通报，2021年10月22日12时至23日11时，昌平区北七家镇宏福苑社区新增2例京外关联本地确诊病例，近14天累计报告6例京外关联本地确诊病例。经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，本市即日起将昌平区北七家镇宏福苑社区由中风险地区调整为高风险地区。截至目前，北京市共有高风险地区1个，为昌平区北七家镇宏福苑社区。全市其他地区均为低风险地区。

“各区将通过敲门行动等各种方式，开展重点地区进返京人员大排查，请广大市民配合做好相关工作。”北京市委宣传部对外新闻处处长田伟强调：“要从严从紧落实各项防疫措施，坚持以最快速度、最严措施、最果断行动，与病毒赛跑，最大限度减少时间差，落实‘四方责任’，迅速开展流调溯源，第一时间锁定密接者和次密接者，落实隔离观察、核酸检测等措施，确保不漏一人，坚决阻断病毒传播链条，确保人民群众生命健康安全和首都安全。”

近期，北京陆续出现京外关联和本地病例。田伟提醒广大市民朋友：有风险地区旅居史以及与病例行程一致或健康码异常的进返京人员，要主动向社区（村）、单位、宾馆酒店等报告行程，配合核酸检测、健康监测等防控措施。

昌平落实管控1047人

含内蒙古阿拉善盟旅居史190人

据昌平区副区长佟立志介绍，10月18日以来，昌平区通过敲门行动自主摸排1047人，落实管控共1047人。其中，有内蒙古阿拉善盟旅居史190人。佟立志表示，昌平区正全面排查阳性人员活动轨迹和接触人员。截至23日10时，已追踪判定密切接触者422人，次级密切接触者135人，核酸检测结果阳性5人（含确诊2人），其余均为阴性，均已落实管控措施。

同时，昌平连夜对北七家镇、沙河镇进行全员核酸检测。共设置69个核酸采样点，派出采样、急救等医务人员1700余人，社区工作者2000余人。急救车42辆，大客车13辆。截至23日10时，累计采样379240人，已出结果234591人，结果均为阴性，其余结果待报。其中封控区域宏福苑小区、白各庄新村西一区及周边区域相关人员共3万余人结果全部为阴性。

此外，昌平强化物资支撑，先后为沙河镇、北七家镇一线工作人员，配发帐篷130顶，电暖器200台，大衣2000余件，医用、N95口罩4.15万只，手套1.15万双，防护服1.77万件，手部消毒液2000余瓶，测温枪210把，护目镜5000副。全面加强封控小区3万余居民服务保障，协调安排专人负责蔬菜食品和生活物资供应，从严从紧抓好相关服务保障工作。

管控区域出现突发情况

将安排急救车闭环转移

本轮疫情昌平区管控和封控的小区范围大、人员广，居民有就医需求怎么办？昨日在发布会上，昌平区副区长佟立志就此问题作出回应。据她介绍，昌平区将有就医需求的人员分为三类：普通医疗需求人员、发热病人以及确需外出就医人员。

针对普通医疗需求人员，昌平区以签约家医为主，24小时随时接听居民健康诉求，通过视频、照片等方式问诊，做到小病不出门、大病先初筛。针对有购药需求的居民，经家医团队评估后由居委会志愿者外出开药，或由签约家医团队送药上门，并且进行随访；针对有发热症状的相关人员，昌平区将协调120急救车转到就近发热门诊排查，做好闭环管理。

确需外出就医的人员分为两类进行有针对性处理。其中，简单治疗可以解决的，昌平区安排其到社区卫生服务站隔离单间接诊处理，同时做好终末消毒；确需外出就医的，根据就近从快原则，安排驻场专车转送至定点医院隔离治疗，外出就医后专车接回，并做好后期回访。

与此同时，对于无新冠肺炎相关症状的孕产妇，经专业家医评估后，将按照“哪建档哪管理”的原则协调就诊。对于出现昏迷、骨折等突发紧急情况的，昌平区也会及时做好就诊医院的协调工作，同步安排急救车闭环转移。

出现发热应就医

不要自行用药

近期，北京陆续出现京外关联和本地病例，疫情风险就在身边。昨天在发布会上，北京市疾控中心也做了几点重要提示。

北京市疾控中心副主任庞星火提醒，9月23日以来有内蒙古自治区阿拉善盟旅居史，或者与目前国内已报告病例的公布行程有时空重合，请务必立即向社区（村）、单位、宾馆报告行程，并配合各项管控措施； 已出现发热、咳嗽等症状，请不要聚餐、聚会，避免把疾病传染给亲朋好友，要佩戴好口罩，尽早到附近医院发热门诊就医，并告知医生旅居史，不要自行用药。 文/本报记者 解丽 林艳 王斌

通报

两病例发热后未到正规发热门诊就医

昨日0时至11时，昌平区新增1名外省市旅游返京确诊病例及2名关联病例，累计报告确诊病例7例。发布会现场，昌平区副区长佟立志对7例病例在京活动轨迹进行详细通报。北京青年报记者梳理发现，病例1、病例2、病例3、病例4、病例5属于同一自驾游旅行团，10月16日自外省旅游返京，并在宏福苑小区附近的醉得意饭店就餐。

据悉，病例1至病例4同住昌平区北七家镇宏福苑小区。近一周来，他们除在小区内商惠民网络超市、小区内德胜康大药房、小区外亿发超市旁味多美、小区北侧祝您健康低价药房、小区附近民生银行及中国农业银行等场所活动外，还到访过亚运村亚奥之星奔驰4S店、白各庄市场、大鸭梨烤鸭店（白各庄店）、回龙观ETC分点等地。北青报记者了解到，确诊病例曾到访过的亚运村亚奥之星奔驰4S店已经封店，同时全员隔离。

病例5居住在沙河镇白各庄新村西一区，活动轨迹涉及清河必胜客餐厅、白各庄新村西一区华联超市，还曾到西三旗建材城西二里探望家人。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，上述5人旅行团中，有1名成员于10月15日即出现发热症状，体温最高达39℃，自行用药后症状未缓解，持续间断发热，其妻子于10月19日也出现发热至39℃，两人均未到正规医疗机构发热门诊就医，且发病后先后两次邀请朋友到家中打牌，目前共同打牌的朋友中已有2人确诊。

北青报记者发现，昨日通报的病例6、病例7，均于10月17日到病例1家中打牌，18日下午，确诊病例6再次前往病例1家中打牌。10月19日，病例6和病例7共同乘坐旅游大巴车到河北霸州旅游。(记者 解丽 林艳 王斌)

提示

环球度假区：8类情形谢绝购票入园

当前，疫情在全国出现点状散发态势，北京市出现京外关联病例。作为全国最热门的景区，也是大人流景区——北京环球度假区，从远程购票端开始，采取技术手段，强化疫情防控，严防中高风险地区游客流入，8类情形下谢绝购票入园。

这8类情形包括：21天内有中高风险地区所在地级市（直辖市、副省级城市的区县）或境内新发病例所在地级市旅居史；28天内有境外旅居史；21天内与新型冠状病毒感染确诊病例、疑似病例、无症状感染者有接触史，14天内与密切接触者有接触史；21天内曾接触过有流行病学史的发热或有呼吸道症状的患者；有聚集性发病（14天内小范围如家庭、办公室、学校班级等场所，出现两例及以上发热和/或有呼吸道症状的病例）的情况；尚在随访或医学观察期内的已治愈出院的确诊病例或已解除集中隔离医学观察的无症状感染者；出现发热、干咳、呼吸困难、乏力、肌痛、头痛、嗅觉/味觉异常、咽痛、鼻塞流涕、恶心呕吐、腹泻等疑似症状；专业部门判定的高风险人员，尚未完成健康管理的人员。

“游客使用我们的App或者公众号购票时，付款前要勾选并确保已阅读用户须知，对于这8类情形，谢绝购票入园。”北京环球度假区应急管理与安保指挥中心经理周翊翔介绍。

入园前，园区确认游客的防疫筛查信息，并进行验码测温。北京环球度假区在园区各主要入口设置22个大规模体温筛查点，对每位即将进入园区的人员进行快速测温。同时，度假区入口处设置了约80台健康宝智能查验终端，方便在查验身份证的同时快速准确地核验健康宝。(记者 李泽伟)