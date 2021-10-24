北京：非必要不出京 减少聚集性活动 暂停跨省旅游

新华社北京10月23日电（记者王君璐）记者23日从北京市了解到，北京要求减少大型会议、论坛等聚集性活动，暂停跨省旅游，在途团队加强防疫管理，社区棋牌室等密闭场所暂停开放，严格私人诊所、小诊所、药店监管。

10月23日上午召开的北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第一百二十八次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第七十九次会议指出，要充分认清疫情形势的严峻性复杂性，把疫情防控作为当前首要任务。

会议强调，当前最大的风险是与病例活动空间、轨迹有重合的接触人员，当务之急是尽快锁定密接者、次密接者，迅速落实管控措施，坚决管控住潜在风险。各个区要在“早”上下功夫，与病毒抢时间，第一时间落位核查、核酸检测和管控。严格封控小区管理，居家观察人员足不出户，严防交叉流动。加强集中医学观察点规范管理。强化应急处置的区域联动，共享流调信息，及时精准推送风险人员数据并管控到位。外地相关协查要以最快速度核查落位。

会议强调，全市大排查要深入细致，社区开展好“敲门行动”，确保不留盲区。对14日内有一例及以上感染者所在县（市、区、旗）旅居史的人员做好健康监测。严把进京通道关口，民航、铁路、进京检查站加强查控。加强重点区域和重点人群核酸检测，维护好现场秩序，防止扎堆聚集。

会议强调，要严格社会面防控。执行好京外有感染者远端管控、应急响应机制，对目前尚在有一例及以上感染者的地级市及14日内有该区域旅居史的待进返京人员，通过健康宝弹窗温馨提示，告知就地落实防疫要求。提示市民群众近期非必要不出京，减少流动。公共场所严格落实预约限流、测温验码、佩戴口罩、通风消毒、“一米线”等防疫措施。做好疫苗加强免疫接种工作。加强监督检查，对隐瞒旅居史密接史、出现症状不及时报告、防控措施不落实的加大曝光通报力度。