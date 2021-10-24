国家卫健委：本轮疫情已波及11个省份 进一步扩散风险仍在加大

人民网北京10月24日电 （记者乔业琼）24日，国务院联防联控机制就加强秋冬季疫情防控和做好疫苗接种有关情况举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前，国外疫情持续蔓延，季节因素叠加，容易引发疫情传播扩散。10月17日以来，国内出现多点散发本土疫情，呈快速发展态势，一周之内已波及11个省份。感染者大多有跨地区旅游活动，疫情进一步扩散风险仍在加大。

针对这一情况，国家卫生健康委疾控局副局长吴良有分析说，此次疫情一是波及范围广，目前发现的跨地区感染者绝大多数与旅游团或自驾有关，潜在风险人员的跨地区流动性大，涉及到的省份较多，疫情存在进一步扩散的风险。二是传染性强。本起疫情的病毒为德尔塔变异株，部分病例的呼吸道样本病毒核酸载量高，提示病毒排毒量大、传播力强，在暴露人群中引起续发传播的风险高。

吴良有表示，关于疫情源头目前还在流调溯源中，从传播链来看总体比较清晰，截至10月23日24时报告的133例感染者中106例与旅行团传播链有关，涉及到13个旅游团或自驾游。根据现有的流调和病毒测序结果，病例的病毒全基因组序列与国内此前疫情的同源性低，提示本次疫情是由一起新的境外输入源头引起。

吴良有表示，总体上看，目前疫情处于快速发展阶段，非旅行团的病例数量开始增加。预计随着风险人群排查和筛查工作持续开展，未来几天发现病例数将继续增多，疫情波及范围可能进一步扩大。

吴良有介绍，疫情发生以后，国务院联防联控机制综合组第一时间派出强有力的工作组，赶赴内蒙古、甘肃、陕西、宁夏等4个省份指导支持地方开展几方面的工作：

一是快速激活应急指挥系统。建立提级指挥、靠前指挥、一线指挥的领导机制和多领域专家参与的专家会商、决策咨询制度。

二是做好社区防控。精准划定封控区、管控区和防范区，科学精准实施分类管理措施。

三是严格隔离防疫管理。落实集中隔离的要求，确保集中各类应隔尽隔，发现相关症状后要第一时间报告，并按规定做好转运诊治。

四是以核酸检测扩大预防。科学合理的确定核酸检测和社区管控的范围，尽快摸清底数。

五是科学精准做好流调溯源。充分利用大数据手段来研判行动轨迹，配合传统的面对面流调快速精准的锁定目标人群，争取在最短的时间内找到可能的密接以及密接的密接。对流调溯源发现已离开本地的人员，第一时间向有关地区进行通报，抓紧开展区域协查。

六是做好患者救治工作。坚持“四集中”原则，指定条件好的综合医院作为定点医院，准备高水平医护团队全力救治患者。对目前未发生疫情的地区，国家卫生健康委要求强化疫情监测和信息报告、区域协查，从严落实常态化防控措施，做好应急处置的准备工作，坚决防范疫情输入扩散。