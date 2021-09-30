直播预告：如何摆脱“悲秋”烦恼

秋季天气凉爽，昼夜温差加大，景象越来越萧条，一些人会触景伤情，从而诱发抑郁。为何秋季会抑郁高发？该如何摆脱抑郁烦恼？又该如何帮助身边人走出抑郁阴霾？

10月8日15:00-16：00，北京安定医院抑郁症/双相情感障碍副主任医师丰雷将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，与大家聊聊秋季抑郁的话题，做好自我防范，帮助自己也帮助他人远离抑郁危害。欢迎到时收看！

嘉宾简介：

丰雷，副主任医师，博士，国家精神心理疾病临床医学研究中心。

2008年毕业于北京大学，现任中国医学救援协会神经生物反馈治疗与干预分会常务理事，中国药物滥用防治协会成瘾医学分会委员。先后承担和参与多项国家“重大新药创制”、“重大慢性非传染性疾病防控研究”项目，先后获中华医学科技奖三等级、北京医学科技奖二等奖。

擅长：常见精神障碍，特别是抑郁症、双相情感障碍、焦虑障碍、睡眠障碍的诊治。

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