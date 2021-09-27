直播预告：健康的心 快乐人生

心血管疾病是一种常见的慢性非传染性疾病。心血管疾病的患病人群逐渐趋于年轻化。哪些行为或因素会导致疾病的发生？老年人和年轻人在疾病的预防方面存在什么区别？9月29日10:00-11:00，哈尔滨医科大学附属第二医院心血管病医院院长兼心内科主任于波将做客“人民好医生”APP直播间，为大众科普心血管疾病的预防知识。欢迎届时收看。

专家简介

于波，现任哈医大二院心血管病医院院长兼心内科主任；哈医大二院内科学教研室主任；中华医学会心血管病学分会副主任委员；中国医师协会心血管内科医师分会副会长；中国医师协会心血管内科医师分会基层工作委员会主任委员；心肌缺血省部共建教育部重点实验室主任；国家医学考试中心心血管内科专科医师考试专家委员会专业组副组长；黑龙江省心血管内科医疗质量控制中心主任；黑龙江省优秀中青年专家；龙江学者特聘教授；国务院特殊津贴专家；黑龙江省心血管内科学会主任委员；中华医学会心脏介入治疗培训中心委员。

主要从事心脏移植免疫监测及治疗、冠心病动脉粥样硬化机制研究及OCT易损斑块检测、心脏病介入诊断及治疗等方面的研究。擅长心脏病介入诊断与治疗，在冠心病介入治疗、安置人工起搏器、射频消融、先心病封堵、肥厚性梗阻性心肌病化学消融等方面积极进行医疗新技术的开展工作，在国内及省内率先开展了三十余项介入新疗法，应用不开胸微创的介入方法诊断及治疗多种心脏病。

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