张伯礼院士：今冬疫情或有反弹 加强疫苗接种是关键

“今年冬天新冠肺炎疫情可能会反弹。”25日，在2021中关村论坛“第二届全球科学与生命健康”平行论坛上，有专家的话一出口，现场观众立刻深吸了一口气。

就此判断，科技日报记者专门向中国工程院院士张伯礼求证。张伯礼表示，从目前情况看，德尔塔病毒是优势毒株，传染性确实很强，一人可以传染几个甚至几十个，传播速度也快。国际方面，很多国家新一轮疫情又开始出现，有的国家是第三波，有的国家是第四波，虽然我们采取严防输入措施，但又不能完全封闭国门，回来的人越来越多。

“所以，专家做出上述判断是对的，今年秋冬还是要严防死守，疫情多点散发、局部暴发不能完全避免，需要提高警惕。”张伯礼说。

该如何防范？张伯礼明确指出，要加强疫苗的接种，虽然疫苗对病毒感染的防护作用有所下降，但它对于防止转向重症率和死亡率的效果还是很好的，有效率可以达到80%—90%。

确实，与会专家也认为，当前，虽然全球新冠疫情总体趋势好转但仍可能出现局部暴发，国内疫情形势总体平稳但仍然存在疫情输入和局部流行的风险。与此同时，新冠病毒变异持续累积导致传播力不断增强，未来新冠肺炎可能会有“流感化”趋势。在此背景下，疫苗作为控制传染病最有力的技术手段，是应对疫情常态化防控最有效的措施。

“疫苗提供基础免疫，可以减轻疾病负担。也就是说，它可能防感染差了一点，防发病又差了一点，防传播也不能防住全部，但在防重症、防死亡上效果明显。因此，大家对疫苗要有信心。”中国科学院院士、中国疾控中心主任高福呼吁，一定要向世界共享疫苗，如果不共享疫苗，那么病毒将共享世界。

至于公众关心的加强针要不要打？中国疾控中心免疫规划中心主任尹遵栋表示，WHO认为现阶段开展加强免疫的证据不足，加强免疫的需求和时机，将根据同种技术平台、不同技术平台疫苗以及新变异株疫苗进行加强免疫的证据来评估确定。美国方面认为，有必要进行加强免疫，但不同人群加强免疫的必要性有差异。

“我国对新冠疫苗加强免疫的考虑是，对重点人群，如输入风险高的海关、边检、航空、隔离点、定点医疗机构等工作人员；免疫功能相对较低的人群以及60岁以上的人群；由于工作、学习、交流需要，要到境外疫情高风险地区或者国家人群，在完成免疫程序6个月后，可以开展加强接种。”尹遵栋说，但全人群开展加强免疫待进一步研究，需根据疫情情况做出综合研判。（记者 付丽丽）