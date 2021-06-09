直播预告：揭开心律失常的面纱——走近房颤
近年来，随着社会的老龄化进展，很多老人发现自己患上了一种叫“房颤”的疾病，那么房颤到底是一种什么样的疾病？危害有多大？
6月11日15：00-16：00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请广东省人民医院心内科副主任、主任医师薛玉梅做客直播间，为我们揭开房颤的神秘面纱。欢迎收看！
专家简介
薛玉梅，广东省人民医院心内科副主任，主任医师，博士生导师，医学博士；中华医学会心电生理和起搏学分会电生理女医师联盟副主任委员，中国生物医学工程学会心律分会第十届委员会秘书长兼常务委员；广东省医学会心血管病学分会第十届委员会常务委员；中国医师协会心律学专业委员会第二届委员会委员；广东省中医药学会心力衰竭专业委会 副主任委员。
从事高血压、冠心病、心肌病、心律失常、心力衰竭等心血管疾病的临床诊治工作20余年，主要研究方向为心脏起搏与心电生理，特别是心房颤动的基础和临床研究。
擅长：经导管射频消融及起搏器植入治疗各类心律失常。
心房纤颤的原因是什么？
1.甲状腺功能亢进。
2.年龄增大，心房纤颤的发生风险随年龄增高而增高。
3.器质性心脏病。
4.长期的不良生活习惯。
5.长期的精神压力，情绪变化，可以被压力、应激等心理因素所诱发。
如何收看直播：
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