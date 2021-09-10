直播预告：孙正谈“常见儿童口腔黏膜问题及对策”

今年9月20日是第33个“全国爱牙日”，国家卫健委疾控局近日公布了2021年“全国爱牙日”的宣传主题为“口腔健康 全身健康”，副主题是“从小养成刷牙习惯一生乐享健康生活”。以口腔健康与全身健康的关系为切入点，加大口腔健康科普宣传力度，提高群众口腔健康素养水平。其中，应重点关注儿童口腔保健。

9月14日15：00－16：00，我们将邀请首都医科大学附属北京口腔医院 黏膜科主任医师孙正做客人民好医生名医直播栏目，给大家科普常见的儿童口腔黏膜问题及应对对策。

专家介绍：

孙正，首都医科大学附属北京口腔医院黏膜科主任医师，博士生导师。

中华口腔医学会监事长。曾任中华口腔医学会口腔黏膜病专业委员会主任委员。中国科协口腔黏膜病药物治疗首席科普专家，北京市科普专家。13年被评为首都健康卫士。18年获得中国医师奖。

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