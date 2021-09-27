新冠疫苗第三针何时接种最有效？

新冠疫苗加强第三针到底该不该打？如果要打什么时候打效果最好？9月25日，中国科学院外籍院士、北京大学李兆基讲席教授谢晓亮在2021中关村论坛全体会议上发言指出，第二针疫苗接种者血液中综合抗体滴度在几个月内会明显减弱，但体内免疫记忆仍未丢失，接种加强第三针疫苗时，会在七天内显著提升综合抗体滴度，并能维持至少9个月的高水平。如果条件允许，第三针最好在接种第二针六个月之后打。

谢晓亮称，抗体滴度标志疫苗的抗御能力，综合抗体的滴度越高代表疫苗的免疫原性越好，打完第一针疫苗以后血液中的综合抗体滴度是很低的，第二针疫苗使得综合抗体滴度提升了不少，然而仍会随着基础降低在接种第二针六个月后基本上低于检测的阈值，意味着突破感染有可能发生。

“但是人的免疫系统对病毒有记忆。”他指出，当接入第三针就是加强疫苗的时候，血液的综合抗体滴度马上就得到显著提升，并且可以维持高水平至少9个月，而打第二针六个月后再注射第三针诱导出综合抗体滴度比第三个月后打还有显著提高。

根据谢晓亮展示的数据分析图片，打第二针后九个月以后再打第三针，这个时候的综合抗体的滴度已经趋零，而人体免疫记忆还能够迅速被唤起，抗体滴度的峰值与六个月后打第三针几乎一样；而十二个月再打第三针的效果和六个月和九个月打第三针是一样的。

谢晓亮强调，时间隔了一年，免疫记忆仍然存在，而且可以在七天之内就被重新唤起。六、九、十二个月间隔的抗体滴度峰值没有明显的区别，因此如果条件允许第三针最好在接种第二针六个月之后打。

谢晓亮在演讲中，还对比了第三针科兴灭活疫苗对原始株和Delta株的影响。研究结果显示，与原始株相比，对Delta株来说，也是打第二针六个月以后再开始打第三针效果最好，等九或者十二个月再打区别不大。文/记者 程婕