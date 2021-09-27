形成排便好习惯 才能不做有“痔”人

秋季干燥易上火，是痔疮的高发季。尤以混合痔最为多发，对患者的折磨也最强烈。

那么，到底为什么会生出痔疮呢？

在回答这个问题前，先来了解下肛门齿状线。

黑龙江省医促会结直肠肿瘤专业委员会副主任委员、哈尔滨医科大学附属第一医院结直肠外科医师刘天佑对科技日报记者说，作为肛门的一个重要解剖结构，肛门齿状线是直肠和肛管的分界线。人们俗称的内痔，是长在肛门齿状线以上的痔疮，而长在肛门齿状线以下的叫外痔。内痔以出血和脱出为主，外痔以肛门不适、瘙痒、疼痛为主。

混合痔，也叫里外痔，属于痔疮中较严重的一种，兼有内痔和外痔的症状，主要特点有瘙痒、坠痛、便血、痔核脱垂，多见于中老年人、妇女及体质虚弱者，是痔疮发展到一定程度的结果。大多数病人临床晚期都会有先便血后脱垂的窘况，尤其是在咳嗽、行走等腹压稍稍增大时，痔块极容易从肛门脱出，且不易自行“归位”，导致患者无法参加体力劳动。

那么，如何做才能不让痔疮“找上门”呢？

对此，刘天佑表示，在日常生活中，我们应注意如下几点：

一要养成良好的排便习惯，每天定时排便，不要忍便，排便时不要过度用力。每次排便时间最好控制在5分钟以内。刘天佑提醒，每次蹲厕时间超过30分钟的人，其痔疮发病率高达68.52%。上厕所看书、看报、吸烟、玩手机、打游戏的人，注意力容易分散，患痔疮的概率在65%左右。

二要避免吃辛辣食物，切忌过量食用生葱、姜、蒜、辣椒、胡椒、咖喱及味道浓烈、香料多的东西，严禁饮用烈酒，因为这些辛辣食物及酒精会刺激直肠肛门部位，使该部位血管充血、扩张，造成排便时刺痛和坠胀感，进而诱发混合痔。痔疮患者还要控制盐的摄入量，过量的盐会使病情加重。有痔疮的人也不宜吃难消化、坚硬的食物，以免因消化不良产生便秘，致使直肠血管曲张，导致痔疮复发。与此同时，有痔疮的人还要少吃橘子、枣、桃、龙眼、杏、李、菠萝、荔枝等温热水果，这些热性水果易使大便秘结，令痔疮“雪上加霜”。

三是女性朋友要注意孕产期保健。刘天佑介绍，有科学调查发现，孕产妇特别是难产妇女的患痔率高达79.72%。女性怀孕后，尤其是在孕晚期，由于子宫压迫肠道，造成肠道排便不畅，引起便秘进而导致混合痔的产生。同时，女性阴道与肛门相邻，阴道分泌物较多，可刺激肛门皮肤，诱发痔疮。因此，应当经常保持肛门周围的清洁，每日温水熏洗，勤换内裤，可达到预防痔疮的目的。

四是无论劳作负重、久行下蹲，还是久坐不动，最终都能酿成肛门直肠部位静脉淤积、曲张，诱发混合痔。因此，加强局部的运动对减少局部静脉淤积，以及静脉曲张都有很大的益处。

此外，对于老年人预防痔疮，刘天佑建议，要多做提肛运动，加速肛周部位的血液循环；经常参加各种体育活动，如广播体操、太极拳、气功等，以增强机体的抗病能力。同时，还要保持心情舒畅，情绪紧张、忧郁焦虑都会使便意消失，间接导致习惯性便秘。（记者 李丽云）