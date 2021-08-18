直播预告：警惕肺癌发生 早诊早治降低危险

近年来，肺癌呈现逐年上升的趋势，且发病越来越呈现出年轻化、女性化的倾向。对于这个“健康杀手”我们应当如何预防？怎样降低疾病所带来的影响呢？

8月19日14:00-15:00，“人民好医生”客户端将邀请北京朝阳医院胸外科主任医师李辉，就肺部健康的相关内容进行科普直播，欢迎大家收看！

专家简介

李辉，首都医科大学附属北京朝阳医院胸外科主任医师，博士生导师、教授，首都医科大学肺癌诊疗中心副主任。从事胸外科工作30余年。先后获得国家科技进步一等奖、全军科学技术进步贰等奖、全军科学技术进步壹等奖，吴阶平—杨森医学药学研究奖等多项成果。

擅长

胸外科疑难危重病诊治。在国内最早开设肺小结节特色专病门诊，对肺小结节的良恶性判断以及精准微创治疗有独到的方法。

什么是肺结节？

肺结节是指肺部出现小圆形或者椭圆形的结节性肿块，肺结节按照病症类型大致可分为良性以及恶性两大类。引起肺结节的原因主要有肺部感染、非感染性炎症、良性肿瘤、恶性肿瘤、愈后疤痕组织等。根据肺结节肿块直径的不同，大致可以分为：微小结节，指结节直径小于5mm的肿块；小结节指结节直径为5-10mm的肿块。以上两种肺结节病症类型，如无其他不适的症状或者危险因素，可以先采取定期复诊观察的方式。肺结节指结节直径为10-30mm的肿块，对于此类型的结节，需要根据患者具体病症类型采取相对应的治疗措施。对于肺结节可以采用胸部X射线检查、胸部CT扫描检查、支气管镜检查等方式进行明确诊断。

如何收看直播：

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