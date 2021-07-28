世界肝炎日：认清病毒性肝炎真面目 消除歧视实现早诊早治

7月26日，由吉利德科学支持的公益微电影《成全他们的普通之事》上映，讲述了被病毒性肝炎打乱人生步伐的顾夏（化名）、小邻(化名)、老岳等人与疾病抗争的故事。

据了解，这些故事均来自于患者真实经历，影片希望在世界肝炎日期间，提升公众以及患者对病毒性肝炎的正确认知，减少对患病群体的偏见，帮助他们早日回归正常生活。

“他们有肝炎，和他们吃饭会传染”“肝炎治不好的，不用治了”……这些认知误区，使得很多患者不愿意去医院接受规范检查和治疗。然而据《慢性乙型肝炎防治指南》和《慢性丙肝防治指南》介绍，乙肝、丙肝的传播途径为血液传播、母婴传播和性接触传播 ，只有发生与以上传播途径有关的高危行为，如不安全注射、共用剃须刀、共用牙刷、修足、纹身、打耳洞等，才可能因黏膜破损出血，造成乙型肝炎病毒（HBV）、丙型肝炎病毒（HCV）的感染。而日常的学习工作或生活接触中，如同一餐厅用餐或共用厕所等无血液暴露的接触，并不会传染HBV、HCV。

据首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任、中国医师协会消化医师分会肝病专业委员会主任委员贾继东介绍，近年来，乙肝、丙肝的防治取得了很大突破。乙肝患者应尽早启动并坚持规范的抗病毒治疗，定期接受高敏检测，通过把HBV DNA长期控制在20 IU/ml以下，可以有效地降低肝癌风险。丙肝尚无预防性疫苗，但大部分中国患者通过3-6个月的抗病毒治疗可以实现HCV病毒检测不到。由于乙肝、丙肝早期阶段症状轻微甚至完全没有症状，很多感染者都未能主动筛查，或即使发现感染也未能积极治疗，以至于发展到了肝硬化、肝癌的阶段。

“吉利德自2017年进入中国以来，积极推动药物进医保并持续探索多方合作，推动疾病的早诊、早治和规范治疗，提高公众对疾病的正确认知，以期帮助实现消除病毒性肝炎的目标，提升公众健康水平。”吉利德科学全球副总裁、中国区总经理金方千表示，公司联合各方在全国范围内积极开展病毒性肝炎筛查、检测、科普和患者支持等公益项目。今年世界肝炎日期间，吉利德科学支持中国医药卫生事业发展基金会主导的“消除肝炎，健康相伴”患者教育项目的同时，也再次支持中联肝健康促进中心在全国238家医院免费开展丙肝检测和科普宣传，让更多患者通过早筛早诊、规范治疗，早日回归正常生活。