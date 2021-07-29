贵州省卫健委出实招做好妇幼健康民生项目

近年来，贵州省卫生健康委聚焦妇女儿童健康等最直接、最现实的民生实事，扎实做好儿童营养改善和农村地区妇女“两癌”检查等项目，推动实现6至36月龄儿童免费发放营养包项目和“两癌”项目检查88个县全覆盖。

改善儿童营养 呵护儿童健康成长

“我家小孩快2岁了，一直在吃营养包，现在生长发育比较好，也很少生病。”桐梓县花园社区的杨刚表示。2020年1月，他家小孩6个月大的时候，就开始在村卫生室免费领取儿童营养包，按照医生教授的食用方法给孩子食用。杨刚说，身边许多同年龄段的小孩也都在吃营养包。

据了解，2018年6月起，桐梓县作为儿童营养改善项目点，开始为辖区内6至24月龄婴幼儿免费发放儿童营养包。2020年3月，服务对象从6至24月龄延伸到6至36月龄婴幼儿。医务人员在免费发放儿童营养包的同时，还积极为家长普及科学喂养知识。今年上半年，桐梓县已累计发放儿童营养包53095盒，有效服用率为98%。

据专家介绍，营养包里含有婴幼儿健康成长必需的优质蛋白质、铁、锌、钙等元素和多种维生素，可以在短期内改善婴幼儿营养状况，减少儿童低体重、生长迟缓及贫血的发生，增强抗病能力，促进体格和认知能力的发育。

贵州省卫生健康委相关人士表示，儿童营养改善项目实施以来，有效降低了婴幼儿贫血和营养不良患病率，提升了婴幼儿看护人辅食喂养技能，在促进儿童健康成长方面取得良好的效果。为进一步推动贵州省6至36月龄儿童营养改善工作，形成常态化工作机制，助力乡村振兴，2021年该省卫生健康委制定并下发《贵州省6-36月龄儿童营养改善实施方案》，项目覆盖全省，在全国率先实现目标人群全覆盖。全省受益儿童年龄扩大到36月龄，实现与幼儿园、中小学营养补充无缝衔接。2021年，项目配套资金9078.74万元，营养改善项目受益儿童累计近180万余人次。截至今年7月4日，贵州省累计发放营养包283万盒，有效服用率95.14％，累计受益儿童59.9万人。同时，逐步推进实现营养包发放情况、库存情况、服用效果等指标的信息化管理。

抓实“两癌”检查 促进妇女健康

此外，贵州省卫生健康委还聚焦妇女疾病防治，扎实推动35岁至64岁农村妇女免费进行宫颈癌和乳腺癌“两癌”检查项目，提高农村妇女“两癌”早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平。据悉，今年上半年，全省共筛查宫颈癌432906例，筛查乳腺癌197758例。

“每次我都是第一时间来做两癌筛查，我觉得这个检查很有必要。”家住桐梓县海校街道的刘霞说，以前身边的亲戚朋友由于对“两癌”认识不够，不太重视筛查。在医护人员长期深入地宣传动员下，大家的观念得到了改变，现在都会积极主动去参加“两癌”筛查。

今年，桐梓县已筛查宫颈癌3382例，筛查乳腺癌2988例。“下一步，我们将更加优化流程，让群众检查更加方便。”桐梓县妇幼保健院党支部书记、院长赵久楠说。

据了解，宫颈癌检查项目包括妇科检查、宫颈细胞学检查、组织病理学检查、HPV检测等。乳腺癌检查项目包括乳腺触诊和乳腺彩超检查、乳腺X线检查、组织病理检查等。对筛查过程中出现的可疑病例，卫生健康部门会对其进行追踪随访，督促其尽早接受进一步检查。对“两癌”确诊病例，通过“农村贫困母亲两癌救助”项目等进行救助。

“十三五”期间，贵州省开展农村地区35岁至64岁妇女“两癌”项目免费筛查375万余人次，患病妇女随访治疗实现全覆盖。下一步，贵州省卫生健康委将继续推进“两癌”筛查工作落实落细，采取形式多样的宣传动员活动，普及“两癌”防治核心信息，提高群众对“两癌”防治知识的了解，提高农村妇女“两癌”早诊早治率。同时，通过全面深入的健康科普，帮助广大妇女树立健康文明理念，培养良好卫生习惯。