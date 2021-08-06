直播预告：张彤谈“提升县级医院综合能力 提高县域医疗高质量发展”

2019年起，人民网·人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，开展全国县级医院能力提升典型案例宣传展示活动，挖掘和树立县级医院典型，营造良好社会舆论氛围，策划推出《县级医院院长谈能力提升》系列访谈。

8月9日14:00-15:00，栏目将邀请江苏省兴化市人民医院院长张彤做客直播间，以“提升县级医院综合能力 提高县域医疗高质量发展”为主题与网友进行交流，共话县级医院的发展与未来。

嘉宾简介：

张彤，主任医师，硕士生导师，江苏省兴化市人民医院院长。担任中国医药卫生文化协会医养健康工程分会副会长；中国医院协会县级医院管理分会常务委员；中国生命关怀协会医院人文建设专业委员会常务委员；中国医药教育腹部肿瘤专业委员会江苏基地常务委员；中国老年医学会分级诊疗学术委员会常务委员；中国县域卫生发展研究中心专家组成员。江苏省医院协会县市级医院分会副主任委员；江苏省医院协会信息管理委员会副主任委员；江苏省医院协会医院管理评价委员会常务委员；江苏省医学会胆道外科学组委员、腹腔镜外科学组委员；江苏省抗癌协会胆道肿瘤专业委员会委员；江苏省医师协会微无创专业委员会委员。

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