直播预告：胡鸿谈“推进医联体建设 促进县级医院高质量发展”
2019年起，人民网·人民健康在国家卫生健康委医政医管局指导下，开展全国县级医院能力提升典型案例宣传展示活动，挖掘和树立县级医院典型，营造良好社会舆论氛围，特策划推出《县级医院院长谈能力提升》系列访谈。
8月3日上午10：00，盘州市人民医院党委书记、院长胡鸿将做客直播间，以《推进医联体建设 促进县级医院高质量发展》为主题，谈县级医院的发展与未来。
嘉宾简介：
胡鸿，盘州市人民医院党委书记、院长，兼任盘州市科技协会副主席、中华医院管理协会理事会理事、中国县域院长联盟委员。
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