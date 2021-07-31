中疾控专家：目前暂无必要对全人群都进行加强针接种

人民网北京7月31日电 （张文婷）此次疫情中，一些已经接种疫苗的民众依然感染了德尔塔变异株。那么，新冠疫苗对变异株的有效性如何？之后应如何应对？针对上述问题，科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣在国务院联防联控机制举办的新闻发布会上表示，临床数据显示，任何一款疫苗都不是百分之百预防感染的，目前，各种变异株仍然在现在疫苗的可控范围之内。我国去年以来采取的防控措施也都是有效的。

各种变异株仍然在现在疫苗可控范围内

邵一鸣进一步解释道，从当前全球的情况来看，出现打疫苗以后又被感染，叫做突破病例，它是一种常态，并不是例外。需要强调的是，出现突破病例，仍然是全球打了30多亿剂次疫苗人中的少数。新冠病毒疫苗是第一次在人类使用，很多还在数据积累过程当中。

他指出，基于在境外大规模疫情国家开展的真实研究表明，我国科兴公司的疫苗总体保护率，即对所有症状、轻症的保护在65%以上，对预防重症和ICU监护病房和死亡病例的保护分别高达87.5%、90.3%和86.3%。上述数据充分说明，我国的疫苗可以有效地降低住院、重症和死亡率。

现有的研究也显示，全球各条技术路线的疫苗，对新冠变异株保护力确实呈现一定程度的下降，但是对这种变异株，仍然在疫苗保护范围之内。特别是它的中和抗体和保护率，还一定程度存在。

邵一鸣在发布会上再次提醒公众，疫苗接种必须和严格的防控措施并用，这才是防止疫情反弹的主要措施。为了保障大家的安全，接种疫苗之后，请大家继续维持个人防护措施，包括戴口罩、保证社交距离和勤洗手等。

目前暂无必要对全人群进行第三剂疫苗接种

自去年开始，全球接种新冠疫苗已超过30亿。为了更好地应对疫情防控，很多国家都在考虑进行加强针的接种，我国会否考虑呢？对此，邵一鸣指出，目前看来，所有的疫苗在接种之后，都会随着时间，抗体水平出现下降，但是免疫记忆仍然存在，所以一旦病毒感染了，能够在很短的时间，差不多一周的时候刺激起很强的记忆反应，抗体会大幅度上升，加强免疫。

他提到，现在还没有足够的证据显示，需要对全人群都进行第三剂疫苗接种。初步观察，对已完成免疫接种一年以内的普通人群，暂没有必要进行加强针接种。但是，对完成免疫超过6-12个月，并且免疫功能较弱的老年人和有基础性疾病的患者，以及因工作需要，要去高风险地区工作的人员，在国内从事高暴露风险职业的人群，是否有必要以及什么时间开展加强针的接种，正在进行研究。