全球新冠疫苗公平分配成突出问题 低收入国家疫苗接种率仅0.9%

新华社北京7月29日电（记者陈芳、徐鹏航）新冠肺炎疫情成为重大全球性挑战，在当前的疫情中，疫苗的公平分配成为突出问题。博鳌亚洲论坛29日发布的《全球新冠疫苗应用图景报告》揭示，非洲大陆已接种的疫苗占全球不到2%，低收入国家只有0.9%的人口接种了至少一剂新冠疫苗。

报告指出，新冠疫苗是人类历史上研发速度最快的传染病疫苗之一。尽管处于加速研发的模式，疫苗的安全性也得到了有效保证。但同时，在全程接种人口比例超过30%的国家当中，欧美国家占据了大多数。如何提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，是当前国际社会在抗击疫情中面临的最突出问题。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东介绍，世卫组织表示，要实现让全世界人口的70%接种疫苗的目标，世界需要110亿剂疫苗。

“全球新冠疫苗的总产能预计在2021年年底前基本上能达到这一数量，但是问题在于疫苗能否在全球进行合理分配。”李保东说。

“中国履行将疫苗作为公共产品的承诺，将尽己所能对外提供更多疫苗，为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。”国家卫健委新闻发言人米锋此前在国务院联防联控机制新闻发布会上重申中国主张。

据了解，截至目前，中国已向100多个国家和国际组织提供了超过5亿剂疫苗和原液，相当于当前全球新冠疫苗总产量的六分之一。

“除了疫苗成品的出口，中国还在帮助其他发展中国家建立疫苗的本地生产线，有的已经投产。中国还积极支持对广大发展中国家豁免新冠疫苗知识产权。”李保东介绍。

变异病毒也为抗击疫情带来了新的挑战。报告认为，病毒的变异对疫苗的有效性带来一定挑战，但接种疫苗仍然是遏制疫情的有效方式。

中国疾控中心研究员、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣表示，常规防控和疫苗要“双管齐下”，同时加强国际协调机制，解决当前突出存在的发展中国家疫苗可及性很差的情况。