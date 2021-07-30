北京疾控：接种了疫苗不等于进了“保险箱” 仍要做好个人防护

人民网北京7月30日电 （张文婷）当前全球疫情起伏反复，国内部分地区发生聚集性疫情，警钟再次敲响，疫情风险就在身边。对此，北京疾控提示大家，要绷紧疫情防控弦。疫苗接种是预防疾病最有效的措施。不要因为出游错过疫苗接种。

但是接种了疫苗不等于进了“保险箱”，接种疫苗后虽然可以产生免疫力，可以大大降低感染风险，但任何疫苗保护作用不可能是100%，部分人接种后有可能不产生足够抗体，仍然会有感染风险。

北京疾控表示，正值暑期，是旅游、出行、聚会的高峰期，人员往来频繁、流动性大，疫情防控工作不能有丝毫松懈。

即使打完疫苗，仍要做好个人防护不放松，科学佩戴口罩，勤洗手，常通风，尽量不去人群密集、空气不流通的场所。自觉遵守防疫措施，在商场、超市、酒店、影剧院、体育场、公交车、地铁、机场候机室等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。