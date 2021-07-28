国际舆论反对将疫情溯源政治化：“新冠病毒溯源是一个科学问题”

近期多国媒体和专家纷纷刊文发声，批评美国将疫情溯源政治化企图，强调新冠病毒溯源必须以科学为依据，反对将新冠病毒溯源政治化。

“今日俄罗斯”新闻网

一年半前，新冠肺炎疫情在世界各地暴发，美国就开始编故事，即世卫组织已经被中国影响力“征服”，无法继续履行职能。美国前任政府甚至以此为借口宣布退出世卫组织。虽然美国现任政府已经撤销了这一决定，但是仍然延续了前任编造实验室泄漏谎言和新冠溯源阴谋论的行径。同时，美国试图让新冠肺炎疫情和世卫组织都走向“政治化”。美国所谓的新冠溯源根本不是基于符合逻辑的科学事实，而是建立在谎言之上，目的是最大限度地将罪责推给中国。

《约旦时报》

新冠病毒起源不是一个政府或另一个政府的问题，更不是地缘政治问题，也不是甩锅中国、为美国开脱的问题。全世界的科学家、政治家、学者以及活跃在社交媒体上的意见领袖们都应该承认，此次新冠肺炎大流行的悲剧已经向人们阐明应该如何预防未来的传染病暴发和流行。由于自然的人畜共患传染病事件是不可避免的，我们必须建立更好的全球监测和预警系统，并在疫情发生时建立更有效的早期反应系统。

南非国家电视台网站

美国将世界卫生组织主持下基于科学的工作成果政治化，这是非常不道德的。新冠病毒溯源不能够被政治化。美国现在似乎决心将地缘政治与全球溯源工作混淆起来。新冠病毒溯源是一个科学问题，这需全球科学家进行国际合作。为了一己私利进行政治操弄，这对全人类都是坏事。如果这样的话，世界无法在应对未来疫情或灾难时拥有合作的空间和时间。全球必须加强抗疫合作，而不应该被政治所破坏。

菲律宾“主权菲律宾”网站

美国一再炒作针对中国的疫情阴谋论，却对美国国内可能存在的“疫情震中”毫不透明、也不审查，这本身就十分可疑。中国主动邀请世卫组织专家组赴武汉实地考察已经表明，中国没有什么可隐瞒的。中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告明确指出，很有必要在全球范围内开展病毒溯源工作。2020年3月，时任美国疾控中心主任雷德菲尔德也承认，美国“先前有一些流感死亡病例后来被确诊为新冠肺炎”。关于美国德特里克堡诸多问题的报道，该基地在2019年8月因安全问题被关闭，美国之后出现的神秘电子烟肺炎，这些都足以让世卫组织对其发起调查。中国为全球抗击疫情作出了巨大贡献。在中国向全世界提供数以亿计的新冠疫苗之时，美国及其盟友还在继续将疫情政治化，把矛头对准中国，以逃避自身责任。美国为了保住自己的主导地位，一再在事关人类福祉的大事上玩弄政治，这种行为必须停止。

《今日日本》

新冠肺炎已成为人类历史上最致命的大流行病之一，并且疫情仍在蔓延。查明新冠病毒的源头是必要的，也是重要的，但病毒溯源应该是一个科学问题，而不是一场地缘政治游戏。首先，人们应尊重世界卫生组织与中国的联合调查。其次，人们不应采取双重标准。美国国立卫生研究院最近的一项研究表明，新冠病毒可能早在2019年12月就在美国传播了。因此，如果有必要在全球发起对病毒源头的新追踪，那么首要目标应该是美国。第三，全球应该致力于推动合作而非对抗。美国等西方国家将新冠病毒错误地贴上了种族主义标签，导致了多起针对亚裔的仇外暴力事件。

马尔代夫新闻网

尽管世界卫生组织已于3月底在日内瓦正式发布“中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告”，一些国家却仍在寻求将病毒溯源问题政治化。新冠病毒溯源研究并非易事。科学家们花费数十年时间在全球研究艾滋病病毒、埃博拉病毒等病原体的源头，至今莫衷一是。这些情况说明追踪病毒起源是一项科学工作，将新冠病毒溯源问题政治化无疑会干扰和阻碍今后抗击此类事件所需的科学努力。

南非共产党官网

南非共产党谴责将科学研究政治化的企图，包括以地理位置对病毒命名，或者因涉及某些国家而对科学研究进行攻击等。在疫情时代，全球范围内的科学合作对于人类社会的进步和保护至关重要。对病毒溯源进行科学研究是防止病毒传播的关键手段。

俄罗斯卫星通讯社网站

新冠肺炎疫情初期，美国曾炮制“新冠病毒来自中国”的谎言，甚至鼓吹实验室泄漏的阴谋论。尽管世界卫生组织溯源报告显示，新冠病毒由实验室引入“极不可能”，但美国依旧持续编造谎言。目前全世界尚不清楚新冠病毒的起源，这可能需要花费数年时间确定。但是，华盛顿正利用新冠疫情溯源抹黑中国，同时虚伪地压制美国自身的问题。对新冠溯源的政治化无疑会阻碍人们找到答案。