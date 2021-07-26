病毒溯源须全球多点多方位立体开展

新冠病毒从哪里来？

为探求这一困扰人类的问题，中国是首个和世界卫生组织联合溯源的国家。

由于新冠疫情首先在中国武汉引起关注，世卫组织发起的国际联合研究团队第一站进入武汉，这无可厚非。

稍微有点传染病历史知识的人都清楚，在追着踪迹向前溯源病毒时，都会发现它们并不是从“暴发点”走进人类社会的。也就是说，人类的“零号病人”往往不会出现在“暴发点”上，中间宿主也不在“暴发点”周边找到。

比如艾滋病，20世纪80年代暴发于美国，被认为是卡波济氏肉瘤，但艾滋病病毒却不是从美国进入人类社会的。经过全球网络追踪，目前认为艾滋病病毒在20世纪30年代从非洲开始，从动物跨越到人类。

再比如西班牙大流感，西班牙一直是这场席卷全球疫情的“背锅侠”。流感疫情在西班牙暴发之前，早已在美国兵营流行，只是因为当时其他国家在一战期间新闻管制，西班牙是中立国，新闻相对自由，才被首先报道出来。

传染病的源头超出人类最初的认知范围，这是很容易理解的。站在病毒的角度想想，才刚进入人类这个宿主，它是有陌生感的，怎么繁殖、怎么攻击、怎么侵占，不能一下子得心应手，在对宿主逐一侵染不断“练手”后，新冠病毒才能够在人类族群中掀起轩然大波，“暴发点”也就出现了。

要知道它之前“练手”的路径是什么？只查“暴发点”肯定找不到，必须全球开展多点、多方位、立体溯源才能有所了解。

联合研究团队的详尽研究也证实新冠病毒的“暴发点”并非其闯入人类社会的起点。在2018年到2020年中国31个省份采集的38000多份家畜家禽样本、41000多份野生动物样本中，新冠病毒抗原检测（核酸）、抗体检测上呈现阳性的数字是：零！

这么巨大的样本量、这么广阔的范围，有没有一种“翻遍了石头缝也没有任何发现”的感觉？

遇上这样的情况，如果是“真求起源”的正常人都会转个思路，去别的地方找找。

去哪找呢？线索有很多——

2019年10月10日在意大利采集的血液样本中发现存在新冠病毒相关抗体。

2019年11月27日在巴西某市采集的废水样本中检测到新冠病毒。

2019年12月13日—2020年1月17日在美国9个州常规献血存档样本的106份新冠抗体检测呈阳性。

2019年12月27日在法国出现的一名咯血患者咽拭子样本新冠病毒核酸检测阳性。

2020年1月2日—3月18日在美国50个州收集的24079份血液样本中有9份新冠抗体阳性。

这些线索对于“真求起源”的人弥足珍贵，值得逐一排查，因为每一个阳性背后的流行病学调查，都可能将新冠病毒进入人类社会的时间向前推。

而对于那些“假求起源”，假借病毒溯源之名，行污名化、妖魔化、政治化之实的人，这些线索会被视而不见。他们甚至完全不顾第一阶段联合溯源研究得出的权威结论和科学建议，对已经进行详尽研究的中国死抓着不放，因为其另有不可告人的企图。

科学与民主，是人类社会进步之两大主要动力。枉顾科学，拒绝开展全球多点、多方位、立体溯源，推行受严重政治化干扰的第二阶段溯源计划，其醉翁之意完全不在回答“新冠病毒从哪里来”的问题，也置“阻止新冠病毒危害人类社会”于不顾，这是对人类社会进步的极大阻碍！