王毅同蒙古国外长会谈：共同推进全球抗疫合作，反对将溯源政治化

中国国务委员兼外长王毅27日在天津同蒙古国外长巴特策策格举行会谈。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中蒙两国相互保持“零输入”，相互支持帮助，书写了“羊来茶往”的佳话，谱写了两国友好的新篇章。在两国元首政治引领下，中蒙关系正迎来新的发展机遇。中方始终将中蒙关系放在周边外交的重要位置，赞赏蒙方将发展对华关系作为外交政策首要方针。中方愿同蒙方共同努力，相互尊重彼此独立、主权和领土完整，尊重彼此核心利益和重大关切，尊重各自发展道路；不断增进互信、深化互利合作，推动两国关系沿着发展的快车道持续前行，更多惠及两国人民，助力地区繁荣发展，携手构建人类命运共同体。

王毅说，中方愿继续为蒙方抗击疫情提供所需要的帮助，共同推进全球抗疫合作，反对将溯源政治化。发挥地理相邻、经济互补优势，在经贸领域建立长期稳定的伙伴关系。中方将尽己所能帮助蒙古国加快发展，愿同蒙方加强矿能、金融、农牧业、基础设施建设领域合作。创新人文交流形式和内容，保持两国人民交往势头，让永做好邻居、好朋友、好伙伴的理念成为两国社会主流共识。

王毅指出，中方愿同蒙方加强在国际和地区事务中的沟通协调，深化中蒙俄、上海合作组织、联合国、亚欧会议等多边框架下合作，共同发出反对单边主义、支持多边主义，反对分裂对抗、支持合作共赢的积极声音。

巴特策策格表示，蒙方希同中方保持高层交往势头，赞赏中方奉行亲诚惠容的周边外交政策，感谢为蒙经济社会发展提供宝贵支持。愿同中方一道推动两国全面战略伙伴关系充实新内涵，取得新成果。中方为蒙方抗击疫情提供了巨大帮助，接种中国疫苗为蒙方疫情防控发挥了重要作用。希望双方积极推进“一带一路”倡议和“草原之路”倡议对接，扩大贸易往来，加强人文交流，在矿业、能源、铁路、公路、民生、防治荒漠化和沙尘暴等方面开展长期合作。蒙方充分理解中方在敏感问题上的重要关切，一贯奉行友华政策，不参加针对特定国家的任何机制。西藏是中国领土不可分割的一部分，涉藏问题是中国内政，蒙方不会让涉藏问题干扰蒙中关系发展。溯源不应政治化，应当在全球共同推进溯源工作。蒙方愿同中方一起推进蒙中俄三方合作。蒙方支持2022年北京冬奥会，预祝这一体育盛事圆满成功。

双方就中国共产党和蒙古人民党成立100周年互致祝贺，并就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。会谈后，双方共同会见记者并发表《中蒙进一步加强抗疫合作的联合声明》。