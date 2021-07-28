高福：病毒溯源是个科学问题，不能政治化

“香港大学袁国勇教授在2004年发现了HKU1冠状病毒，后来巴西科学家对1995年存在冰箱里的病毒样本进行测序时，发现HKU1已经存在。”

因此，中国科学院院士、中国生物工程学会理事长、中国疾病预防控制中心主任高福重申，溯源谁都不能甩锅，溯源不能政治化，溯源是个科学问题。

7月27日，第二十三届科协年会开幕，高福在以《疫苗研发创新带给我们的启示：向科学要答案》的主旨报告中作出上述发言。

谈到“为什么会出现新冠病毒”，他强调，出现冠状病毒不奇怪，鸡马牛羊猪狗猫身上都有冠状病毒，但冠状病毒特别容易重组成新的病毒，早在2019年，科学家就已经预测冠状病毒将带来人类下一次大流行病，人类应做好准备。

“对于科学家来说，新冠病毒出现是个灰犀牛事件。”高福说。

面对这样的公共卫生事件，高福说，求真务实、以科学为基础、找通用疫苗是不二之选。

他强调，中国的疫苗研发在国际上处于第一方阵，中国科学家将基因组测序结果及时分享，为全世界争取了时间。

病毒变异与人类免疫系统的博弈是一场永恒的猫鼠游戏，面对各种变异株的出现，高福强调，我们的疫苗很有用！

他表示，疫苗从上到下可以防感染、防发病、防传播、防重症和死亡。接种疫苗可以提供基础免疫，减轻疾病负担，效果明显。

“新冠大流行全球出现第三波，根据英国真实世界最近50天的数据，第三波疫情出现以后，因为疫苗接种，发病人数相同的情况下，死亡人数明显减少。”高福说。（记者 崔 爽）