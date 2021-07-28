病毒溯源：莫让政治阴云笼罩科学文明之路

400多年前，“1616年禁令”封住了意大利科学家伽利略的嘴，人类科学革命的开启因此被延宕了数十年。

四个世纪过去，科学的进步远超先贤之想象，科学光芒似乎已然照亮未来，但徘徊的幽灵依然未散，遏制科学精神的黑手仍存。

在新冠疫情依然肆虐的今天，在人类正急需科学这把利刃斩除病毒的时刻，仍有一些国、一撮人，再次违背科学精神，成为科学进步和人类文明发展的拦路虎。

美国是怎么标榜自己的？一个民主、自由的国家。但在新冠病毒溯源问题上，它所展示的却是政治高于一切的霸权嘴脸。科学家的声音一次次被压制，被骚扰、威胁、恐吓，屡遭质询，丢了饭碗。当人们要探寻真相时，呼声却被忽视——突然关闭的德特里克堡？真相难觅的电子烟白肺病？在一些政客的眼里，问题仿佛都不曾存在。

而主流媒体歪曲报道，新型媒体无脑跟风，一些民众的“反智”思维言论甚嚣尘上，政治左右着传媒，把人们寻求真相的努力一点一点蚕食。“民主”和“自由”，成了政治棋局中的挡箭牌甚至马前卒。

病毒溯源是一个科学问题，需要科学来解决。在科学问题上压制科学家的声音，其背后的政治目的昭然若揭。遏制竞争对手，延续霸权迷梦，转移关注视线，摆脱不为之责，诸多心思，遮遮掩掩！明显违背科学论调的颠倒黑白，混淆视听，“灯塔”国家做起来却是明目张胆、毫无顾忌。

当政治挡在科学面前，人类文明何去何从？我们难道要再一次让政治阴云笼罩科学文明之路？

现代科学发展对文明进步的推动作用显而易见，是科学点燃了驱散中世纪黑暗的烛光，打破了禁锢人类思想的枷锁，铺垫了人类迈向新时代的基石。而在人类遭病毒侵袭、最需要科学来保驾护航的时候，背叛科学精神，将病毒溯源政治化，为病毒肆虐搭桥铺路，美国的做法不仅危害全人类的健康，还毒害了全人类的思想。

400年前的伽利略名垂千古，而“1616年禁令”则成为天主教历史上的一个污点。若干年后，随着真相的到来，挤尽脓疮，如今那些妄图用政治操弄科学的人，必会在世界政治肌体上留下一块块抹不掉的疤痕。