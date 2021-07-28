带伞！今起三天北京雨水频繁 明天最高气温或降至26℃

今天早晨(7月28日)北京暴雨、雷电预警解除，但今天仍有雷阵雨，雨量分布不均，最高气温29℃。明后天，北京还将有降雨，气温有所下滑，公众出行注意携带雨具。

昨天早晨，北京海淀、朝阳等地出现明显降雨，恰逢上班时间段，许多市民的出行受到影响。随后降雨减弱，但分散性降雨仍然在线。傍晚时分，海淀、丰台、石景山、门头沟雨势再度增强，截至昨天22时，4个区共计11个站降雨量超过100毫米。今天早晨，降雨减弱，暴雨、雷电预警相继解除。

今天，北京仍将有雷阵雨，北京市气象台预计，今天白天阵雨或雷阵雨转阴，北风二三级，最高气温29℃；夜间阴转雷阵雨，北风二三级，最低气温24℃。

明后天北京还将有降雨天气，鉴于天气形势还在调整，公众务必关注临近预报、预警信息。同时，气温也将下降，明天最高气温或降至26℃。

气象专家提醒，今天北京有阵雨，且能见度不佳，公众出行雨具随身，注意交通安全。同时，山区地质灾害风险高，公众避免到高风险区域游玩。