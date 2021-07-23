今天北京多云为主 周末两天雨水频“上线”闷热感明显

今天(7月23日)，北京大部将以多云为主，东部有分散性降雨。预计周末两天，北京仍将有雨水“叨扰”，大部地区有阵雨或雷阵雨，湿度较大，最高气温仍将保持在30℃以上，体感闷热，公众外出需携带雨具，注意防暑降温。

昨天，北京大部地区出现降雨，全市平均降雨量达5.6毫米，城区最大降雨出现在海淀，达47.3毫米，全市最大降雨出在房山张坊，达76.2毫米。在降雨的影响下，昨天南郊观象台的最高气温不足30℃，为28.7℃。

北京市气象台预计，今天早晨至白天，北京大部地区将以多云为主，东部有分散性阵雨，北转南风2、3级，最高气温31℃；夜间多云，山区有阵雨，最低气温23℃。

预计周末两天，北京区仍有雨水“叨扰”，大部地将有阵雨或雷阵雨，气温仍将保持在30℃以上，湿度较大，体感比较闷热。

气象专家提醒，周末两天，北京大部分地区仍有降雨，公众外出需带好雨具，注意防雷避雨，尽量避免前往山区，河道等地质灾害风险高的地区。与此同时，气温较高，体感闷热，注意防暑降温。