雨还没完！北京今日仍有分散性雷雨天气 外出注意携带雨具

北京的雨依然还没完全“退场”！今天(7月19日)，北京仍将有分散性的阵雨或雷阵雨天气现身，公众外出仍需关注临近预报预警，注意携带雨具和交通安全。

昨天白天，北京强降雨来袭，尤其是西部地区雨势强劲，多地达到暴雨、甚至大暴雨量级，夜间部分地区再有强降雨侵袭。据北京市气象台发布的降水量统计，18日12时至19日6时，全市平均降雨量13.3毫米，城区平均22.9毫米，东南部38.0毫米；城区最大降雨量在朝阳将台站，达98.3毫米，全市最大降雨量出现在通州曹庄村，114.1毫米。

今天，北京的降雨仍然没有完全“退场”。根据北京市气象台今晨6时发布的预报，今天白天多云，有分散性阵雨或雷阵雨，东风2~3级，最高气温29℃；夜间阴有雷阵雨转多云，东风2级左右，最低气温23℃。

未来三天，北京仍多分散性阵雨或雷阵雨，局地短时雨强较大。在此提醒市民朋友，需密切留意气象部门发布的临近预报、预警，外出记得携带随身携带雨具，注意交通安全。

此外，北京近几天降雨频繁，土壤水分饱和度较高，公众应尽量避免前往山区、河沟谷等地游玩，以免发生意外。