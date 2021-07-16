雷暴+大风！今天北京降雨或影响晚高峰 阵风可达6级

今起三天(7月16日至18日)，北京将迎明显降雨过程，其中今天下午至夜间，短时阵风较大，降雨的同时伴有雷电，或影响晚高峰，公众需注意防雷避雨。明后天，北京仍有明显降雨，进入7月以来，北京多次出现强降雨，地质灾害风险较高，公众需尽量远离山区等危险地带。

昨天，北京再度出现降雨，全市平均降雨量达1.7毫米，城区最大降雨出现在海淀凤凰岭4.1毫米，全市最大降雨出现在门头沟田庄48.9毫米。今晨06时，北京天空云量较多，城区大部气温达25℃左右，热感在线。

北京市气象台预计，受低涡倒槽及东南气流的影响，今起三天北京将有降水过程，局地短时雨强较大，伴有雷电和短时大风。其中今天白天，北京阴有雷阵雨，南转东风2级转3、4级，阵风可达6级，最高气温30℃。夜间，北京阴有小到中雨伴有雷电，阵风也能达到6级，公众需关好门窗，注意防风。

明后天，北京仍有明显降雨，其中明天或有中雨现身，降雨时伴有雷电，公众需关注临近预报，出行带好雨具。受降雨影响，明后天，北京最高气温将降至30℃以下，体感会比前两天凉爽一些。

气象专家提醒，今天北京白天湿度大，体感闷热，注意防暑；下午到夜间将迎降雨，短时阵风较大，将影响晚高峰，请注意防雷避雨。进入7月以来，北京已连续多次出现强降雨，山区和浅山区地质灾害气象风险高，请公众减少或避免前往危险地带、河道、地质灾害隐患区域活动，提高强对流天气和次生灾害的防范意识。