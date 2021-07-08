热！未来三天北京闷热持续 今天有分散性雷阵雨
中国天气网讯 未来三天(7月8日至10日)北京最高气温基本在33℃，空气湿度大，闷热持续，其中今天北京有分散性雷阵雨天气，公众外出记得带伞。
随着气温升高，湿度增加，昨天北京闷热感来袭。下午降雨云团移入，延庆雨势明显，密云新城子镇甚至出现冰雹，监测显示，昨天11时至20时延庆河北村雨量最大，接近43毫米。
未来三天北京空气湿度大，最高气温基本稳定在33℃，闷热持续。由于高空受东北冷涡影响，低层暖湿，热力条件好，今天午后易出现雷雨天气。
北京市气象台预计，今天白天晴转阴，有分散性雷阵雨，北转南风二三级，最高气温33℃；夜间阴转晴，南转北风一二级，最低气温22℃。
气象专家提醒，未来三天北京闷热感比较明显，公众需注意防暑降温勤补水，此外今天午后有分散性雷阵雨，建议出行雨具随身，注意防雷避雨。
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