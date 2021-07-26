访谈预告：黄晓东谈“以专科建设为抓手 促进公立医院高质量发展”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

7月28日上午10：00，武汉市第三医院院长黄晓东做客演播室，以“以专科建设为抓手 促进公立医院高质量发展”为主题进行访谈。欢迎收看。

嘉宾简介：

黄晓东，武汉市第三医院院长，兼任中国医院协会常务理事，湖北省医学会消化内镜分会副主任委员、武汉市医学会消化内科分会副主任委员。博士生导师，二级主任医师。享受国务院及湖北省政府专项津贴专家，先后获评湖北省巾帼建功标兵、湖北省优秀医院院长。

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