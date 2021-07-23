夏季运动怎么选 专家来支招

正值暑假，很多家长都想给自己的孩子找一项安全又有益的运动项目，游泳、打球、跳绳……哪项好？暨南大学附属第一医院运动医学中心主任李劼若表示，任何一项运动都伴有一定的风险，而且越剧烈的运动往往意味着风险更高。任何一项运动的好坏都不是绝对的，主要还得看运动的方式正确与否，运动的量是否合适，是否做好防护措施等。

游泳、打球、跳绳这3项运动都是在年轻人中非常受欢迎的，而且都有各自的一些优点。游泳素有“运动之王”的美称，不仅可以减肥塑形，还可以锻炼全身肌肉，增强免疫力，改善皮肤血液循环和心血管系统，锻炼呼吸系统等；打球是一项剧烈的全身运动，同样，打球也有增强免疫力、促进新陈代谢、训练肌肉、增加活动量、加强反射力、锻炼团队精神等优点；跳绳是一种效率较高的有氧运动，只要能保证每分钟120~140次的速度，一个小时就可燃烧掉600~1000卡的热量。跳绳不但能强化心肺功能，以及身体各主要部分的肌肉，还可训练平衡感和身体的敏捷度。

在运动前做好相应的热身准备和预防措施，把握适度的运动量，便可确保运动的安全进行，作为家长可以不用太过担心。游泳建议到正规安全的游泳场，游泳前要做热身运动，做完热身运动后，要先往身上淋一些游泳池的水，使机体适应后再下水可避免抽筋。游泳的时间不要太长，要在两小时以内。每次游完泳，要先用清水清洗眼睛，然后洗淋浴，减少患感染性疾病的几率；打球前可以先做热身运动，活动开身体。选择一双好的篮球鞋能够帮助你在篮球运动时保护双脚，也可以佩戴护踝、护膝，以及护齿等护具进行保护。运动前剪掉手指甲，不要戴眼镜、戒指、项链、手表等硬物上场。打球时间应控制在1个小时左右。运动后注意补充水分和电解质，防止中暑。

尽管有人认为跳绳是很容易伤害膝盖的运动，但根据专家研究报告指出，跳绳对膝盖的冲击力量只有跑步的1/7至1/2。而且只要能掌握跳绳的技巧，用脚底的前端着地，就能降低对身体的冲击。跳绳前做好身体各部位的准备运动，如肩膀、手臂、手腕、脚踝的活动。开始练习跳绳时，动作要由慢到快，由易到难。一开始每次运动时间5~10分钟即可，再慢慢增加到10~15分钟。锻炼时地面必须平坦，最好在上面铺上地毯和软垫，而且要穿上抗震力强的运动鞋，这样可以缓和膝盖和脚踝与地面接触时的冲撞，减轻关节负担。

李劼若表示，生命在于运动，虽然任何一项运动都伴有一定的风险，但只要做好充足的准备，运动的利总是大于弊的。当然，作为家长也可以为孩子选择一些相对较安全的运动，比如慢跑，在锻炼身体的同时还可以调动体内抗氧化酶的积极性，从而发挥抗衰老的作用；打乒乓球，在锻炼身体的同时还可预防近视，当眼睛以乒乓球为目标，不停地远近上下调节运动，使睫状肌不断放松和收缩，眼外肌也在不停地收缩，促进眼球组织的血液供应和代谢，从而可预防近视。（记者张青梅 通讯员张灿城）