2021中国县域健康大会召开 专家热议专科县域发展

7月17日，由中国医学装备协会、中国县域医院院长联盟共同举办的2021中国县域健康大会在苏州国际博览中心召开。在“对话专科、县域发展”这一环节中，中国县域院长联盟联合主席李兆申、中国县域院长联盟妇科专业分会主任委员朱兰、全国肺栓塞与深静脉血栓形成防治能力建设项目办公室翟振国就县域专科发展作了学术报告。

中国工程院院士、中国县域院长联盟联合主席李兆申。受访者供图

中国工程院院士、中国县域院长联盟联合主席李兆申表示，为实现人均预期寿命提高1岁这一目标，要做早诊、早治、科普和一些创新性工作，把政策前移、重心下移、向人才稳定、队伍稳定、技术培训落到实处，希望做到消化道肿瘤里面大病不出县、重病不出省。在中国县域医院院长联盟的领导下，尽快成立消化专科以及消化道肿瘤筛查的专业队伍。

中国县域院长联盟妇科专业分会主任委员朱兰。受访者供图

中国县域院长联盟妇科专业分会主任委员朱兰表示，子宫肌瘤、子宫腺肌症、子宫内膜异位症、子宫内膜息肉等妇科常见病、多发病，严重影响了女性的健康和生育能力。提升县域妇科专科服务能力，推广适宜技术，规范妇科常见病、多发病的诊疗实践，筑造县域妇科疾病的第一道防线，助力妇科“大病不出县”，是中国县域医院院长联盟妇科专业分会成立的使命和初心。

妇科专业分会将从县域妇科常见病、多发病诊疗管理、科室建设现状千县调研；妇科常见、多发疾病最新指南和诊治中国专家共识应用推广；推进县级医院卫健委《人工流产后避孕服务规范（2018版）》落实；开展千县巡讲、名师1对1、妇科腔镜医院微进修、数字化学习的平台等妇科继续教育培训四个方面开展工作，改善县域女性妇科疾病现状，提高县域女性生命质量，赋能县域女性健康。

全国肺栓塞与深静脉血栓形成防治能力建设项目办公室翟振国。受访者供图

全国肺栓塞与深静脉血栓形成防治能力建设项目办公室翟振国表示，2018年，全国肺栓塞与深静脉血栓形成的防治能力建设项目（VTE项目）启动，希望依托医联体模式，围绕医疗质量和患者的安全，构建各级医院VTE防治管理体系，推动国家整体的血栓防治水平。在过去的三年当中，立足三级医院和大型医院，从中心建设、区域联盟、参访交流、教育培训四个方面，通过一系列工作推动了肺栓塞防治领域的发展，也提高了很多人对于肺栓塞和深静脉血栓的防治认知。目前，全国21个省区市已成立了VTE的防治联盟。针对县域医院VTE防治管理体系建设，他认为，要从提升观念意识、规范诊断和救治方式、强化预防、建设转诊体系、开展教育培训等五个方面推进。未来两到三年内，县域医院和二级医院的血栓防控是工作重点，希望大家一起努力。

县域妇科学科建设项目启动仪式。受访者供图

此外，在大会期间，由中国县域医院院长联盟发起的县域妇科学科建设项目启动，旨在进一步提高县域医院妇科学科水平和综合服务能力、共同改善县域女性妇科疾病现状、提升县域女性的生育质量。