抗疫检验初心使命 担当传递中国力量

“‘伟大出自平凡，英雄来自人民。’作为一名党员，就是要立足平凡岗位，做好本职工作。”在聆听和学习习近平总书记“七一”重要讲话后，来自社区医院的吴浩深有感悟。在抗击新冠肺炎疫情过程中，他见证了我国社区防控措施的不断升级完善，也见证了社区防疫工作者们守护防疫安全屏障的专业与辛劳。他深切地体会到，如果每个人都能够不忘初心、兢兢业业，就可以共同铸就伟大事业。

连日来，医卫行业深入学习贯彻“七一”重要讲话精神，多位扎根于医药卫生领域的工作者结合工作实践，畅谈思想感悟，真情抒发对党的忠诚之心、对人民的赤诚热爱和对事业执着追求的情怀。

忆初心

——抗疫检验初心 “火线”淬炼忠诚

百年来，中国共产党人坚守“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的初心使命，带领中国人民站起来、富起来、强起来。如今，在抗击新冠肺炎疫情的特殊背景下，中国共产党人坚定践行“人民至上、生命至上”理念，带领中国人民取得了防控疫情的一个又一个胜利。

中国医学科学院实验动物研究所研究员秦川表示，作为9500多万中共党员的一分子，聆听“七一”重要讲话，他的感受可以用“盛世中华、生机勃勃、光荣自豪、使命担当”来概括。

“今天的中国正以不可阻挡的步伐迈向伟大复兴，我为国家的发展成就感到自豪。”秦川表示，未来将牢记初心使命、坚定理想信念、践行党的宗旨，为实现中华民族伟大复兴付出更大努力，为保障人民健康和国家安全奉献智慧和力量。

北京大学医药管理国际研究中心主任史录文用“震撼”来形容他对“七一”重要讲话的感受。史录文表示，自己深切感受到，无论面对多么复杂的时代背景和历史环境，中国共产党都会带领人民为谋取幸福生活而奋斗。

“回望过去，我们党团结带领人民创造了一个又一个人间奇迹。作为一名党员，聆听和学习了‘七一’重要讲话，内心激动而充满动力。”国药集团党委书记、董事长刘敬桢久久不能平静。

他说，目前，国药集团是全球唯一一家拥有两条技术路线、独立自主研发出三款新冠疫苗的企业。这是在党中央的坚强领导下，央企勇担政治责任、社会责任，坚持“人民至上、生命至上”理念的生动例证。

北京科兴中维生物技术有限公司董事长尹卫东表示，在全球疫情形势仍然严峻的背景下，正是在党的强有力领导下，我们敢于与病毒殊死战斗，通过实施联防联控机制，有效阻击了疫情的传播；正是在党的领导下，举国科技工作者奋力创新，才有了新冠疫苗研发、生产并大规模接种使用。我们才能率世界之先，步入疫情防控常态化，率先实现经济的复苏。

传精神

——传承建党精神 绽放时代光芒

建党精神是中国共产党的精神之源。一百年来，中国共产党弘扬伟大建党精神，在长期奋斗中构建起中国共产党人的精神谱系。如今，更是要继续弘扬光荣传统、赓续红色血脉，永远把伟大建党精神继承下去、发扬光大。

尹卫东表示，建党精神每一条都能对应和指导具体工作，是一个完整的思想体系。无论是攻坚克难，还是持续成长，抑或战胜危机，都是未来开创事业的核心指导。

“一个国家、民族要想繁荣发展，必须要有精神。要将精神贯彻到行动中，落实到日常工作中。”吴浩表示，作为一名社区医生，他更加坚定了职业理想，要把老百姓的健康管理好、维护好，为健康老龄化贡献自己的力量。

作为医学实验动物学科工作者，秦川说，建党精神与“爱国、创新、求实、奉献、协同、育人”为主要内涵的科学家精神，与为人民健康无私奉献的职业精神完全贴合。

“实验动物学科的发展历史是改革开放以来我国经济社会飞速发展的缩影。”据秦川介绍，他所在的团队用近20年的时间，完成了实验动物资源建设的一次跨越，支撑了国内生命科学和医学水平的整体提升，为人民吃上放心药、有效药提供了保障。作为国家传染病疫情攻关专业团队，在抗击新冠肺炎疫情过程中，该团队始终在生物安全三级实验室内，战斗在与病毒斗争的一线，完成了一项项科技攻关任务。

作为医药学科工作者，对于在工作中如何学习贯彻这种精神，史录文有自己的思考。“不忘初心、牢记使命，除了要将个人所知所学服务于公众，还应思考如何培养专业队伍，让专业人才真正融合在‘大健康’的角色之中。”史录文称。

履使命

——彰显使命担当 胸怀世界大局

担当精神是中国共产党人从历史中继承的优秀品质。中国共产党始终心系人民，以人民为中心，为人民谋福祉。中国共产党关注人类前途命运、胸怀世界大局，同一切进步力量携手前进，维护世界和平，为全球发展做贡献。

担当精神给人民以信心。吴浩心中的“使命担当”平凡又具体：作为基层医务人员、社区卫生工作者，不仅要治疗疾病，更要关口前移、预防疾病，要给身边的老百姓普及健康知识，让他们少得病、不得病，活得更加健康、长寿。“通过兢兢业业的工作，让老百姓真切感受到党的初心、使命的传递。”

在新冠疫苗研发生产企业负责人眼中，担当精神给世界以希望。

据介绍，随着北京生物制品研究所第三个新冠病毒疫苗P3生产车间建成投产，国药集团新冠病毒疫苗整体年产能超过50亿剂，成为目前全球最大的新冠疫苗研发生产基地和供应商。截至目前，国药集团中国生物新冠疫苗已在全球87个国家、地区和国际组织获批紧急使用或市场准入，100多个国家明确提出采购需求，接种人群覆盖196个国家和地区。

刘敬桢自豪地表示，“未来将在更大程度上与更广阔范围内，为全球抗击新冠肺炎疫情贡献更多‘中国力量’。”

尹卫东说：“我们不但要自己生产疫苗，为国人接种疫苗，还要大规模地向全球提供疫苗，让更多人接种疫苗，携手战胜新冠肺炎疫情。”