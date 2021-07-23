大暑时节这样吃 无湿一身轻

7月22日起进入“大暑”节气。俗语说，“小暑大暑，上蒸下煮”，日晒、暑热、水湿交织，应该如何调理身体？广州医科大学附属中医医院脾胃科康宜兵主任中医师表示，在暑热挟湿的天气里，人们更容易感到疲惫乏力、口干口苦、胃口差。中医认为，通过健脾益气，可以提高机体免疫力；通过化湿运脾，也能使湿热症状消退。康宜兵推荐了几款调理靓汤，有兴趣的街坊们不妨试试。

1.扁豆薏米煲骨头汤

材料：扁豆20克、芡实20克、薏米15克、大骨500克、蜜枣3个。

做法：大骨洗净斩件，焯水，捞出；将材料一起加入煲内，加水10碗，武火烧开后文火煮1.5~2小时，煮好后调味即可。

功效：扁豆、芡实、薏米均为药食两用，可健脾化湿。

适用人群：舌苔较厚、湿气较重者。

2.绵茵陈赤小豆鲫鱼汤

材料：鲫鱼1条、绵茵陈50克、赤小豆100克、老陈皮5克、蜜枣3个、姜3片。

做法：鲫鱼宰好洗净，平底锅放少量油，煎至两面焦黄，绵茵陈用布袋包煎；汤锅加水10碗，除绵茵陈外其余材料一同放入锅内，武火烧开15分钟，转文火煲1.5~2小时，记得要最后半小时放入绵茵陈，煮好后加入食盐调味即可。

功效：绵茵陈、赤小豆可清热祛湿；陈皮行气化湿；绵茵陈有特殊香气，煲出来的汤香味独特。

适用人群：舌苔又黄又厚、湿热较重者。

3.五指毛桃煲鸡汤

材料：五指毛桃50克、茯苓20克、山药20克、老母鸡1只、蜜枣3个、姜片3片。

做法：先将五指毛桃、茯苓、山药水浸泡20分钟，去杂质，备用；把鸡块焯水后再冲洗干净；所有材料放入汤锅，加水10碗，武火烧开后文火煮1.5~2小时，煮好后加入食盐调味即可。

功效：五指毛桃又称为南芪，有黄芪健脾补肺之功，但补而不燥；茯苓、山药可健脾化湿。

适用人群：舌质胖大有齿印、不想吃饭、全身无力、困倦等症状者。

4.三仙陈皮饮

材料：神曲10克、山楂10克、麦芽15克、陈皮10克。

做法：神曲、山楂、麦芽、陈皮，水泡服，或煎煮20分钟，滤渣服用。

功效：陈皮可行气化湿；神曲、山楂、麦芽可消食化积。

适用人群：吃得过饱、油腻煎炸食物吃得过多，超过脾胃的运化能力，变成食积，出现胃胀、胃口差等消化不良症状的人。（记者吴婉虹 通讯员王雯玉）