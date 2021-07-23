这些“中暑急救法”不可信 三个饮食锦囊请收下

“三伏天”天气酷热，不少市民感到身体不适，甚至出现中暑症状。中山大学孙逸仙纪念医院神经外科翁胤仑副教授指出，掐人中、自行用药等常见中暑“急救法”存在误区。中山大学孙逸仙纪念医院临床营养科主任陈超刚教授建议，多喝水、合理饮食、忌乱饮食是“三伏天”合理膳食的三大要点。

掐人中与掐大腿无异

凉白开也不可以“一口闷”

中暑了可以掐人中？翁胤仑提醒，掐人中“真没啥用”。中暑的根本原因是人体产热和散热平衡严重失调，因此我们首先要做的是降温、脱离热源；掐人中，仅仅能起到刺激疼痛作用，与掐大腿无异，不能用来急救。尤其对于昏迷的病人，掐人中有时甚至可能因为疼痛刺激引起误吸窒息，反而存在病情加重的潜在风险。

另外，夏季中暑后，对于大量出汗的，合理补水是有效的，但不建议大量喝凉白开，因为大量出汗会伴有电解质的流失，如果此时只是大量喝凉白开，会导致人体出现稀释性低钠血症，严重时可能引起脑水肿昏迷。专家提醒中暑时，切忌大量凉水一口闷，要少量、多次，分口喝，适当加盐会有更好的效果。

藿香正气水不推荐

切勿自行用药

中暑了，常常有人认为先喝一瓶藿香正气水准没错，但翁胤仑提醒，不推荐市民朋友们在中暑后使用藿香正气水，主要是因为以下两点原因：第一，藿香正气水功能主治解表化湿，理气和中，用于外感风寒，内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，中暑不在藿香正气水的适应症内；第二，藿香正气水的酒精含量为40%~50%，服用后可能引起更严重的脱水，中暑损伤更严重。

还有人觉得中暑就是热的，吃吃退烧药就好了，真的是这样吗？

翁胤仑表示，此“热”非彼“热”，中暑发热的机理与细菌病毒引起的体温升高的机理不同，中暑导致的发烧，是因为人体的散热中枢受阻造成的热量在体内积聚，不能通过出汗来散发热量，而退烧药主要通过身体发汗来达到降温目的，中暑后服用退烧药会适得其反。因此，中暑后首选物理降温。

炎炎“三伏天”

这三个饮食要诀要谨记

陈超刚建议，气候炎热的“三伏天”，饮食上应该遵循三个要点：多喝水、清淡饮食、忌乱饮乱食。

第一，要多喝水。在高温天气里，一般情况下，每日饮水量1500毫升~1700毫升，出汗较多时，每日饮水量可增加至2000毫升~3000毫升。如果需要在高温环境下进行体力劳动或剧烈运动的，至少每小时饮用2~4杯凉水（约500毫升~1000毫升）。

而对于暴露在烈日下的工作人员，由于汗液的大量排出，可以通过饮用含有钠或盐的水，含盐量以0.15%~0.2%为宜。

第二，清淡饮食。高温天气下，饮食应尽量清淡，但可以适当偏咸，以补充盐分，但高血压患者除外。主食方面，除平时常吃的谷类食物外，可适当饮用菜粥、小米粥、黑米粥、玉米羹等。水分含量高的食物，有利于机体水合作用，有助身体营养代谢。建议多吃蔬菜水果，尤其是含有水分较高的冬瓜、黄瓜、葫芦瓜、胜瓜、西瓜等，可帮助补充水分和钾及其他微量营养素。就餐期间可以适当饮用菜汤、瓜汤等。荤菜方面，建议常选清蒸鱼、白灼虾和豆腐汤等。传统中医食疗有“冬吃萝卜夏吃姜”一说，汤、菜中可适量放姜，减少因凉水饮用过多所致胃部不适感。

第三，勿乱饮乱食。在高温天气下，含酒精或高糖饮料会导致身体失去更多体液，不宜饮用；也要尽量避免饮用冰冻饮料，以免造成胃部痉挛；对于某些需要限制液体摄入量的病人，饮水量应遵医嘱，避免一次性大量喝水。

另外，炎炎夏日里，人体消化能力减弱，因此也要避免暴饮暴食，尽量避免炸煎等高油高脂食物，也要减少吃不易消化和易胀气的食物，例如坚果类和干豆类食物。（记者任珊珊、吴婉虹 通讯员黄睿、张阳）